Torino x Milan ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (22/02)

Prévia do Jogo: Torino x Milan – Série A 2025

Data: 22 de fevereiro de 2025

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Allianz Stadium, Torino

O Torino recebe o AC Milan no Allianz Stadium, em um confronto crucial para ambos os times na luta por suas respectivas ambições na Série A 2025. Após a eliminação desastrosa da Liga dos Campeões, o Milan tenta se recuperar e focar na disputa pelo top 4 para garantir uma vaga na próxima edição da competição europeia.

Análise do Jogo

Após uma derrota amarga na última rodada da Liga dos Campeões, o Milan tenta minimizar os danos e voltar aos trilhos no Campeonato Italiano. A eliminação, que ocorreu após uma derrota para o Feyenoord nas quartas de final, deixou o time com uma sensação de frustração, mas também com a necessidade urgente de reagir. A equipe de Sergio Conceição tem mostrado uma boa forma na Série A, estando entre os times com mais pontos desde a chegada do técnico português, mas ainda luta para entrar no top 4.

Por outro lado, o Torino, sob o comando de Paolo Vanoli, chegou ao fim de sua sequência invicta de sete jogos, após perder para o Bologna na última rodada. A equipe está na parte intermediária da tabela, mas ainda visa uma vaga na parte superior da classificação. A boa notícia para os torcedores do Torino é que a equipe tem sido sólida em casa, com boas vitórias recentes contra adversários de peso.

Desempenho Recente

Torino:

Formato na Série A: DDWDDL

Resultados mais recentes: derrota para o Bologna, mas com vitórias em casa contra grandes equipes.

AC Milan:

Formato na Série A: WLWDWW

Formato recente em todas as competições: DWWLWD

Escalações Prováveis

Torino (4-3-3):

Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams

AC Milan (4-3-3):

Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Reijnders, Sottil; Gimenez

Prognóstico

Apesar da situação complicada do Milan após a eliminação da Liga dos Campeões, o time ainda possui qualidade suficiente para lutar por uma vitória fora de casa. Porém, o Torino tem sido difícil de bater, principalmente no Allianz Stadium, e não será um confronto fácil. Previsão de empate, com o placar final de 1-1.

Resultado esperado: Torino 1-1 AC Milan.

Esse empate poderia ser frustrante para o Milan, mas ainda seria um passo importante na busca por um lugar na próxima Champions League. O Torino, por sua vez, lutará pela vitória para continuar sonhando com uma vaga na parte superior da tabela.

Onde Assistir

A partida entre Torino e AC Milan será transmitida em canais de esportes como o ESPN e o Star+ para os torcedores no Brasil.

