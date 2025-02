Sine Municipal de Sorocaba oferece 213 vagas de emprego na segunda-feira (24) – Agência de Notícias

Posted on

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai promover, nesta terça-feira (27), a segunda edição do ano da Feira Municipal de Adoção de Animais, com 12 cães e 29 gatos, na Praça de Eventos do Top Shopping. A ação contará ainda com aplicação de vacina antirrábica nos pets. Iniciada em maio do ano passado, a ação promoveu […]