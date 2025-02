Sesc Flamengo x Osasco Horário, Escalações, Palpites e Onde Assistir Superliga de Vôlei Feminino

Por MRNews



Sesc Flamengo x Osasco

Na próxima sexta-feira, 21 de fevereiro, às 21h, Sesc Flamengo e Osasco São Cristóvão/Saúde se enfrentam em um clássico de peso válido pela 18ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O duelo, que acontecerá no Maracanãzinho, pode ser crucial para as pretensões do Mengão de retomar o bom desempenho nesta temporada e voltar a se aproximar dos líderes da competição.

A confiança de Karina Souza

A ponteira do Sesc Flamengo, Karina Souza, acredita que a presença da torcida rubro-negra será um fator determinante para o time superar as dificuldades. “Sabemos que será um jogo muito difícil, contra uma grande equipe, que é o Osasco, mas vamos dar o nosso máximo e entrar em quadra sem o peso da responsabilidade. Não conseguimos desenvolver o que vínhamos treinando nas últimas partidas, mas precisamos ter paciência e aproveitar da melhor forma o fator casa, com a torcida a nosso favor. É um clássico e queremos fazer uma boa apresentação diante da nossa torcida”, afirmou Karina.

A situação do Sesc Flamengo

O Flamengo chega a esse clássico em uma fase complicada, acumulando quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o que fez o time cair para a sexta posição da tabela, com 33 pontos. A distância de oito pontos para a liderança é uma preocupação, já que o time de Bernardinho precisa urgentemente de uma vitória para se manter na disputa por uma vaga no G4 da Superliga. No entanto, a tarefa não será fácil, pois o Osasco, atual quarto colocado com 38 pontos, também busca uma vitória para se manter no topo.

O último confronto entre as equipes, realizado no primeiro turno, foi favorável ao Flamengo, que venceu por 3 sets a 1, mas o cenário para o jogo de sexta-feira é completamente diferente. O Mengão, com sua sequência de resultados negativos, entra em quadra pressionado, sabendo que, se não vencer, poderá se distanciar ainda mais dos líderes da competição, especialmente com os jogos difíceis contra Minas e Praia Clube nos últimos confrontos da fase classificatória.

Histórico de confrontos

Sesc Flamengo e Osasco têm uma história rica e disputada na Superliga Feminina, com o Flamengo sendo o maior campeão da competição, com 12 títulos conquistados, sendo oito contra o Osasco, em 11 finais disputadas entre as equipes. Esse histórico faz do confronto um dos maiores clássicos do vôlei mundial, com jogos sempre de alto nível e intensa rivalidade.

Expectativa para o jogo

Com a força da sua torcida e a experiência de Karina Souza, o Flamengo espera reencontrar seu melhor desempenho em quadra e voltar a conquistar os três pontos. A presença da Nação no Maracanãzinho será fundamental para dar aquele empurrão a mais e ajudar o time a superar o momento difícil. Já o Osasco, com um elenco experiente e competitivo, promete dificultar as ações do rival, mas o Flamengo aposta na força de sua casa para encerrar a sequência de derrotas e manter vivas as suas chances de título.

O clássico entre Sesc Flamengo e Osasco promete ser uma verdadeira batalha, e a torcida rubro-negra espera que, com o apoio incondicional, o Mengão consiga virar a chave e voltar a brigar pelas primeiras posições da Superliga.

