Sampaio Corrêa x Portuguesa-RJ ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 22/02

Posted on

A apresentadora Angélica, que tem uma família maravilhosa com o veterano Luciano Huck, detalha sua relação com a nora, namorada do filho mais velho Joaquim, 17 anos. Na ocasião, a beldade admitiu como lida com os “ciúmes” do filho em entrevista às atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme no podcast “Quem Pode, Pod”. SIGA-NOS […]