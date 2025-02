programação traz experiências e estratégias para os desafios do SUS em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Equipe técnica da SES terá estandes sobre temas pertinentes à gestão da saúde no estado, com atendimento individualizado aos gestores e suas equipes

Com uma programação abrangente e estratégica, o evento Acolhe Saúde acontece de 25 a 27 de fevereiro em Campo Grande, reunindo gestores municipais, gestores e técnicos da SES (Secretaria de Estado de Saúde) para discutir os principais desafios e oportunidades da saúde pública. O encontro abordará temas como judicialização, financiamento, planejamento regional, regulação e saúde digital, oferecendo ferramentas essenciais para fortalecer a administração do SUS (Sistema Único de Saúde) no estado.

Entre os destaques da programação, estão painéis sobre gestão de contratos, auditoria como instrumento de governança e redes de atenção à saúde. Além disso, especialistas e autoridades do setor compartilharão experiências e estratégias para aprimorar o atendimento à população.

No local, dois estandes da SES estarão disponíveis para oferecer atendimento individualizado aos gestores municipais. Técnicos especializados prestarão suporte sobre temas como arboviroses, atenção hospitalar, saúde digital e atenção primária à saúde, auxiliando na resolução de demandas específicas de cada município.

Outras instituições também terão espaços dedicados para apoio aos gestores, incluindo Cosems-MS (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de MS), Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena de MS), Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e Ministério da Saúde.

“Preparamos uma programação detalhada e estratégica para oferecer aos gestores, com atenção especial àqueles que assumem a saúde de seus municípios pela primeira vez, informações essenciais para uma gestão eficaz. Este evento marca o início de um diálogo contínuo entre as equipes, fortalecendo o suporte, o monitoramento e o acompanhamento que forneceremos durante a gestão”, explica a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone.

Construindo o futuro da Saúde em MS

Neste ano, o evento que tradicionalmente é realizado pelo Cosems para receber e orientar os novos secretários de saúde ganhou o reforço da SES, com a participação do Governo do Estado. Com o tema ‘Acolhe Saúde – Construindo o futuro da Saúde em MS’, terá início às 12h da próxima terça-feira (25), com o credenciamento dos participantes.

A partir das 13h, representantes do Conasems, Conass e SES discutirão as oportunidades e desafios da gestão no SUS. Em seguida, às 14h, Ana Estela Haddad, do Ministério da Saúde, ministrará palestra sobre Saúde Digital no Brasil. Às 15h, uma mesa-redonda abordará os desafios da atenção primária e os processos de planificação em saúde.

A cerimônia de abertura do evento está marcada para as 18h30 e deverá contar com a presença do governador Eduardo Riedel, do secretário de Estado de Saúde e de autoridades de todos os municípios do Estado.

Confira a programação completa clicando aqui.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto capa: Governo Federal