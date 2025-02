Programa “Esporte é Saúde nos Bairros” realiza Aulão da Alegria em Nova Iguaçu nesta sexta-feira (21)

O programa “Esporte é Saúde nos Bairros” (ESB) de Nova Iguaçu promoverá um Aulão da Alegria nesta sexta-feira (21), às 8h, na Vila Olímpica. A ação tem como objetivo proporcionar atividades físicas gratuitas para os participantes, com o evento aberto a todos os públicos. A atividade faz parte de uma iniciativa que ocorre em mais de 70 polos da cidade, sendo realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL). Nesta edição contará com o apoio da Universidade Estácio de Sá e do Poupa Tempo, que vão disponibilizar serviços de interesse social.

Durante o evento, os aulões serão conduzidos por professores de educação física e contarão com um cronograma de atividades variadas, como mobilidade articular, dança e ginástica. O objetivo é promover a integração entre os alunos dos diferentes polos do programa através da prática dos exercícios. Toda a atividade será monitorada por profissionais da enfermagem.

“Evento como esse é fundamental para fortalecer o convívio social e incentivar a prática de atividades físicas, que transformam a vida dos moradores de Nova Iguaçu. O programa, que começou com o foco no combate ao sedentarismo, agora promove uma verdadeira mudança na mente e no corpo dos alunos, ajudando-os a enxergar a atividade física como uma oportunidade de transformação pessoal”, destacou Eber Renovato, coordenador do ESB.

Além das atividades físicas, os participantes poderão aproveitar os serviços oferecidos pelos parceiros desta edição. O Poupa Tempo estará presente com agendamento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), regularização do CPF, entrega de formulários do Vale Social e consulta da situação do título de eleitor. Já a Universidade Estácio de Sá oferecerá orientação sobre cuidados com a pele, atendimentos e orientação jurídica, gincanas, avaliação física, recreação, além de serviços de saúde, como orientação alimentar, saúde bucal e aferição de pressão arterial, e também atendimentos psicológicos.

Cronograma Completo do Aulão da Alegria – Esporte é Saúde nos Bairros 2025:

7h30 – Concentração dos polos

8h – Abertura

8h05 – Aquecimento

8h15 – Ginástica Aeróbica

8h25 – Funcional

8h45 – Dança

8h55 – Alongamento

9h – Autoridades e serviços