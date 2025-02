Procon Móvel de Sorocaba atenderá no Centro da cidade na próxima semana – Agência de Notícias

O Procon Móvel de Sorocaba, vinculado à Secretaria de Governo (Segov), da Prefeitura de Sorocaba, que atua na proteção e defesa dos direitos do consumidor, estará no Centro da cidade, na próxima semana.

Na segunda (24), quarta (26) e na sexta-feira (28), os serviços estarão disponíveis na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro, das 9h às 13h.

Os munícipes também podem se dirigir diretamente na sede do Procon Sorocaba, que fica na Avenida Antônio Carlos Comitre, altura do nº 331, no Parque Campolim, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, assim como em todas as Casas do Cidadão Zeladoria, das 8h às 17h.

O consumidor que tiver dúvidas, identificar ou suspeitar de irregularidades ainda pode acionar o órgão municipal, por meio do WhatsApp: (15) 99111-7448 e do site: https://procon.sorocaba.sp.gov.br/.