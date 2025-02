Prefeitura do Rio divulga Plano Operacional para o Carnaval 2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A novidade do Carnaval deste ano é que o Grupo Especial passou a contar com mais um dia de desfile – Marcos de Paula / Prefeitura

A Prefeitura do Rio apresentou, nesta sexta-feira (21/02), o Plano Operacional para o Carnaval 2025, no Centro de Operações Rio (COR). A previsão é de que oito milhões de pessoas circulem pela cidade durante os dias de festejos. Somente na Marquês de Sapucaí serão sete dias de desfiles, distribuídos entre a Série Ouro, o Grupo Especial e as Escolas Mirins.

– O nosso Carnaval representa a identidade do Rio e do Brasil. No Centro de Operações, destacamos o planejamento e a organização que garantem a festa, desde os blocos até a Sapucaí. A prefeitura trabalha com antecedência, preparando o próximo carnaval assim que o atual termina. Que tenhamos mais um Carnaval incrível, histórico, com números recordes que consolidam o Rio de Janeiro como a maior festa do mundo, feita pelos cariocas – declarou o prefeito em exercício do Rio, Eduardo Cavaliere.

A novidade do Carnaval deste ano é que o Grupo Especial passou a contar com mais um dia de desfile. Serão três no total, com apresentações de quatro agremiações por noite. Na Intendente Magalhães serão seis dias de desfiles, distribuídos entre as séries Prata e Bronze, os Blocos de Enredo e os Grupos de Avaliação.

Também foram programados mais de 30 Bailes Populares por diversas regiões da cidade; desfiles de Blocos de Embalo e de Enredo, na Avenida Chile; Baile e Concurso “Folião Original”, na Cinelândia.

O Terreirão do Samba, espaço icônico do gênero na Praça Onze, ganhou nova estrutura de palco e sistema de som, para receber, desta sexta (211) até 8 de março, mais de 40 artistas. A expectativa de público é de 10 mil pessoas por dia. Cada órgão da Prefeitura envolvido apresentou seus respectivos planejamentos para a atuação nos desfiles na Sapucaí e na Intendente Magalhães.

De acordo com o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, o Rio possui vasta experiência em realizar não só o Carnaval, mas grandes eventos. Por isso, a cidade está em uma busca constante para aprimorar sua gestão operacional e oferecer a melhor experiência aos foliões.

– A integração de todos os órgãos municipais é essencial para planejar e realizar o Carnaval com sucesso. Sem esse esforço conjunto, nada seria viável. Estamos constantemente reunindo equipes e ajustando os detalhes para garantir um excelente resultado. Além do terceiro dia de desfiles das escolas de samba, teremos também a roda de samba após os desfiles no Sambódromo. A expectativa é a de mais um Carnaval inesquecível.

Centro de Operações terá mais de 500 operadores e 100 câmeras

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) destacou para o Carnaval mais de 500 operadores, que trabalharão em diferentes turnos. No caso da Marquês de Sapucaí, as equipes do COR-Rio acompanharão os deslocamentos das alegorias das escolas de samba, na ida e na volta, de seus barracões até o Sambódromo. Outro ponto de atenção é o movimento de chegada e saída do público. Mais de 100 câmeras serão utilizadas no monitoramento em tempo real feito pelo COR-Rio. Além disso, dois drones serão utilizados exclusivamente no perímetro da Marquês da Sapucaí.

No Carnaval da Intendente Magalhães, o monitoramento será realizado com o auxílio de 18 câmeras. São 35 equipamentos em toda a região. Um drone também será utilizado nos dias de desfiles para ampliar a capacidade de análise dos operadores na Sala de Situação.

Todos os dias mais de 900 agentes vão trabalhar no ordenamento público

A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal vão disponibilizar um efetivo de 923 agentes atuando no ordenamento urbano, na fiscalização de ambulantes e no patrulhamento preventivo por dia na Sapucaí e na Estrada Intendente Magalhães.

As equipes também vão atuar na fiscalização de estacionamento irregular; ordenamento de trânsito; fiscalização de táxis nos bolsões (ruas Afonso Cavalcanti e Marquês de Pombal), carros de aplicativo e transporte complementar. Também haverá equipes atuando com a Ronda Maria da Penha, com ações preventivas e de conscientização a respeito da violência contra a mulher.

CET-Rio comandará fluidez do trânsito

A CET-Rio vai implementar um esquema especial de trânsito no Centro da cidade e nas principais vias de acesso para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego nas regiões dos desfiles. A operação contará com 250 operadores de trânsito por dia, incluindo agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e apoiadores, que vão trabalhar para coibir estacionamento irregular, ordenar cruzamentos e realizar os bloqueios necessários.

Além disso, 19 reboques, 43 motocicletas e 25 veículos operacionais estarão à disposição para a desobstrução das vias. O trânsito será monitorado de perto pelo Centro de Operações Rio (COR), com o apoio de 36 painéis de mensagens variáveis para informar os motoristas.

Carros alegóricos começam a se deslocar na madrugada de quinta

A movimentação dos carros alegóricos para o Sambódromo ocorrerá em dois momentos: o primeiro, na madrugada de quarta-feira para quinta-feira (27/02), com o transporte dos carros do Caju para a Cidade do Samba, e o segundo na madrugada de sexta-feira (28/02), com interdições a partir das 21h para o deslocamento de oito agremiações.

Motoristas devem evitar a área devido ao intenso fluxo de veículos, especialmente durante o deslocamento dos carros alegóricos. O desfile das Escolas da Série Ouro na sexta-feira (28/02) também vai acarretar o fechamento da Avenida Presidente Vargas a partir da meia-noite de quinta para sexta-feira, com a interdição da pista central no sentido Praça da Bandeira.

As interdições e desvios de trânsito no Centro serão implementadas conforme horários específicos, com foco no fechamento de ruas e vias estratégicas, como a Rua Frei Caneca e a Avenida Trinta e Um de Março, a partir das 19h30.

A recomendação para a população é que dê preferência ao uso do transporte público, como metrô e trem, para evitar congestionamentos e minimizar os impactos no trânsito durante esse período.

BRT funcionará 24 horas e linhas de ônibus terão reforço

A Secretaria Municipal de Transportes programou uma série de interdições que ocorrerão nos entornos do Sambódromo, no Centro, e da Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte. Ônibus, BRT, VLT, Metrô e Supervia funcionarão durante a madrugada, e táxis terão pontos de embarque no entorno do Sambódromo.

Ônibus

Haverá reforço na operação dos serviços noturnos de transporte de ônibus que atendem a região do Sambódromo, com opção de integração com o Terminal Gentileza: Linhas 104 / SN104 (Terminal Gentileza x São Conrado) e SN309 (Terminal Gentileza x Alvorada), com ponto na pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira.

BRT

O BRT funcionará 24 horas durante o Carnaval.

>>> Sambódromo – Terminal Gentileza – Público pode fazer integração com o VLT ou linhas 104 / SN104 (Terminal Gentileza x São Conrado) e SN309 (Terminal Gentileza x Alvorada)

>>> Intendente Magalhães – Na ida, o público deve utilizar as estações Campinho ou Pinto Teles, que terão um horário de funcionamento especial. O retorno, após os desfiles, deve ser realizado pelo Terminal Paulo da Portela, a partir das 4h, ou a estação Madureira – Manaceia, aberta 24 horas.

Táxi

Entre os dias 28/2 e 4/3, e no dia 8/3, o acesso dos táxis às áreas bloqueadas se dará da seguinte forma:

>>> Início do bloqueio às 19h;

>>> Até às 20h: liberado para todos os Táxis com passageiros (para desembarque);

>>> Das 20h até o fim do bloqueio: somente Táxi.Rio credenciado com QR Code;

>>> Táxi especial para PCD pode acessar a área de bloqueio sem restrição.

Setores Pares – Ponto Táxi Rio (credenciados) – Rua Afonso Cavalcanti, esquina com a Rua Laura de Araújo.

Setores Ímpares – Ponto de Táxi Comum – Rua Marquês de Pombal, esquina com a Rua Frei Caneca

Metrô Rio

Durante o Carnaval, o MetrôRio funcionará entre as 5h de sexta-feira (28/02) e as 23h59 de quarta-feira (5/03). Para o Desfile das Campeãs (8/03), o funcionamento será entre as 5h do dia 08/03 (sábado) e as 23h do dia 9/03 (domingo).

Para acessar o Sambódromo, para os setores pares, o desembarque será na estação Praça Onze (concentração nos Edifício dos Correios). Enquanto para os setores ímpares, será realizado na estação Central do Brasil (concentração no Edifício Balança Mas Não Cai e no Terreirão do Samba).

Supervia

Para garantir a mobilidade dos foliões durante o Carnaval, a SuperVia preparou um esquema especial com viagens extras ao longo do dia e nas madrugadas, atendendo os ramais de Japeri, Santa Cruz (incluindo Deodoro), Saracuruna e Belford Roxo.

A Estação Central do Brasil ficará aberta 24 horas, de sexta-feira (28/02) até o último trem da quarta-feira (05/03). Durante a madrugada, todas as outras estações funcionarão apenas para desembarque de passageiros.

Na sexta-feira (28/02), os trens circulam com a grade horária de dia útil e viagens extras na madrugada para facilitar o deslocamento dos foliões.

Entre sábado (1/03) e quarta-feira (05/03), os trens funcionarão com a grade de sábado como referência para toda a operação. Serão feitas viagens extras ao longo do dia, conforme demanda, e haverá partidas adicionais da Central do Brasil no fim da noite.

Na quinta e na sexta pós-Carnaval (06 e 07/03), os trens circularão conforme a grade de dias úteis, com ajustes de acordo com a demanda.

Mais de 1.000 garis estarão nas ruas diariamente no Sambódromo

A operação de Carnaval da Comlurb para o Sambódromo contará com 1.030 garis, trabalhando diariamente, com o auxílio de 1.330 contêineres de 240 litros, caminhões compactadores; caminhões basculantes; caminhões pipa; e mini varredeiras, entre outros equipamentos de limpeza.

Para a Intendente Magalhães, serão mobilizados 175 profissionais nas operações noturnas, entre garis, agentes de limpeza e lideranças de apoio. A limpeza diurna será realizada por 54 profissionais no total. Para realizar o serviço, as equipes contarão com caminhões compactadores, caminhões pipa, contêineres e mini varredeiras, entre outros equipamentos de limpeza.

Sapucaí contará com seis postos médicos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou seis postos médicos ao longo da Avenida Marquês de Sapucaí, em pontos estratégicos, para atender a quem precisar nos dias dos desfiles da Série Ouro, do Grupo Especial e das Campeãs. Além disso, profissionais do Instituto de Vigilância Sanitária do município (IVISA-Rio) farão ações para fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias.

Os postos médicos estarão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão) e funcionarão das 19h às 5h do dia seguinte para os desfiles da Série Ouro; e até as 6h para as três noites do Grupo Especial e no Sábado das Campeãs. No dia da apresentação das escolas mirins (7/03), serão cinco postos funcionando a partir das 16h.

Para os pacientes com quadros mais graves, haverá ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) para fazer a transferência, coordenada pela Central Municipal de Regulação, para hospitais ou UPAs da rede.

Recomendações importantes da SMS à população

• Aumente a ingestão de água

• Mantenha medicação de uso contínuo

• Priorize o uso de roupas leves

• Atenção ao uso de produtos cosméticos/capilares que possam causar alergia

• Leve sempre um documento de identificação/telefone de contato

Rioluz fez reforço de iluminação do entorno do Sambódromo

Para as operações do Carnaval 2025, a Rioluz conta com equipes de plantão na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães. No Sambódromo e em seu entorno, o monitoramento será realizado com a ajuda de 100 câmeras de vigilância entre a Avenida Francisco Bicalho e a Central do Brasil. Haverá reforço na Iluminação nas áreas de concentração e dispersão, no Viaduto Trinta e Um de Março; na Central do Brasil e nas estações do Metrô.

Equipamentos de iluminação cênica de última geração foram instalados ao longo da Passarela do Samba, com o uso de refletores e aparelhos especiais. Além disso, são 24 quilômetros de fibra ótica e 14 câmeras conectadas a uma sala de controle para monitoramento.

Já o Carnaval da Intendente Magalhães receberá reforço na manutenção e na iluminação, com a instalação de 104 novos projetores para maior visibilidade. Além disso, a Operação Caça-Fios foi realizada em toda a extensão da via para garantir a segurança na rede elétrica.

Mais de 3,5 mil ingressos foram distribuídos para pessoas com deficiência

A partir de sexta-feira (28/02), a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) terá equipes no setor 13 PCD. Os portões serão abertos às 19h, para a entrada das pessoas com os convites já entregues nos dias 11 e 12 de fevereiro e a troca dos mesmos pelos ingressos oficiais da Liesa. Um total de 3,6 mil ingressos foram distribuídos gratuitamente a pessoas com deficiência e seus acompanhantes para os seis dias de desfile na Frisa do Setor 13.

Quando necessário, serão disponibilizados abafadores de ruído para as pessoas com deficiência que têm sensibilidade sensorial na frisa do setor 13. No espaço de 600 metros quadrados totalmente acessível, há audiodescrição dos desfiles para as pessoas com deficiência visual, intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e para as pessoas que usam essa língua para se comunicar.

Ambulantes terão Espaços de Convivência para deixar os filhos

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) vai distribuir pulseiras de identificação para crianças no Sambódromo (desfiles da Série Ouro, do Grupo Especial; das escolas mirins e do Sábado de Campeãs) e no Carnaval da Intendente Magalhães. O objetivo é prevenir e evitar casos de crianças perdidas. As pulseiras terão o nome do menor e o telefone de contato dos responsáveis.

A SMAS terá ainda Espaços de Convivência para crianças, um serviço oferecido aos ambulantes do carnaval para deixar seus filhos de até 12 anos em local seguro, enquanto trabalham na Sapucaí, na Intendente Magalhães e nos entornos. As crianças participarão de atividades recreativas e culturais e receberão alimentação no período em que os pais estiverem trabalhando.

O Sambódromo terá duas áreas de convivência: uma para os dias de Ensaio Técnico (21, 22 e 23/2), na Rua Benedito Hipólito 163, na Cidade Nova, aberta das 18h à meia-noite; a outra, para o período do Carnaval, funcionará no Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Rachel de Queiroz, na Avenida Presidente Vargas, no Centro, das 18h às 6h.

Na Intendente Magalhães, o Espaço de Convivência funcionará na Escola Municipal Padre Dehon, que fica na Rua Dom Quixote 1, em Oswaldo Cruz, das 19h30 às 6h.

A Secretaria também promoverá a campanha “Dispersão não é lugar de Diversão!”, voltada especificamente para a área de dispersão da Marquês de Sapucaí, onde caminhões-guindaste e carros alegóricos fazem manobras, após o desfile de cada escola. O objetivo é evitar risco de acidentes com crianças e adolescentes.

Secretaria da Mulher oferecerá apoio para casos de assédio ou violência

Equipes da Secretaria da Mulher estarão a postos na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães, com o objetivo de apoiar foliãs, turistas, trabalhadoras e promover a conscientização sobre violência e importunação sexual. A ação dará informações sobre o trabalho realizado nos 26 equipamentos que formam a rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade do Rio de Janeiro.

Profissionais especializados e identificados vão oferecer acolhimento e suporte imediato às mulheres em casos de assédio ou de violência e também encaminhamento de maneira emergencial. As vítimas acolhidas serão atendidas e orientadas durante e após o evento, acompanhadas pela equipe da secretaria até algum dos equipamentos da rede.

Sambódromo contará com postos de coleta de resíduos sólidos

A Secretaria de Meio Ambiente e Clima (SMAC) vai oferecer contagem de resíduos sólidos, com a atualização dos números de coleta sendo feita em tempo real. Somente no Sambódromo haverá 10 postos de coleta. Além disso, será realizada uma campanha de educação ambiental para o público.