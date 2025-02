Partida amistosa entre Amigos do Esporte e Amigos do Capita no Ginásio Municipal de Sorocaba contará com grandes atletas neste sábado (22)

O jogo faz parte da programação da abertura oficial do Cruzeirão 2025

A população está convidada a participar, neste sábado (22), a partir das 15h, da abertura oficial da 66ª edição do Torneio Aberto de Futsal “Jornal Cruzeiro do Sul” – Cruzeirão 2025, no Ginásio Municipal de Esportes “Dr. Gualberto Moreira”, na Vila Hortência. Uma das atrações será o amistoso entre Amigos do Esporte e Amigos do Capita, que contará com a presença de grandes atletas. Além disso, quatro pessoas do público serão sorteadas e poderão participar dessa partida festiva, por isso é importante que o munícipe compareça com calçado adequado para o jogo.

A programação da abertura oficial do Cruzeirão 2025, que conta com a parceria da Secretaria de Governo (Segov), Secretaria de Comunicação (Secom) e Fundo Social de Solidariedade (FSS), ainda tem caráter solidário. O morador interessado em prestigiar a abertura desse tradicional campeonato poderá fazer a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social de Solidariedade (FSS).

Pela equipe Amigos do Capita, entre os esportistas já confirmados, além de Rodrigo Capita, estão três atletas da Magnus Futsal Sorocaba: André Deko, Dieguinho e Lucas Gomes. Também participam Rogerinho, da Seleção Brasileira de Amputados e maior artilheiro da história nessa categoria.

Já a equipe Amigos do Esporte terá a participação do tricampeão mundial de futsal down e bicampeão brasileiro de futsal down, Paulinho, que é referência no esporte para pessoas com deficiência. Outro atleta que já confirmou presença é o boxeador Luiz Carvalho, atleta da Liga Sorocabana de Boxe & Artes Marciais (Lisoboxe) e da Seleção Brasileira de Boxe. Entre seus títulos, ele já foi campeão brasileiro e vice-campeão mundial de clubes. Gabriel Mollotov também é presença garantida no jogo. O atleta da Liga Sorocabana de Kickboxing (LSKB) é tricampeão brasileiro da modalidade, campeão pan-americano e tricampeão paulista. E, ainda, o ex-jogador de futebol Vilson, que atuou como zagueiro em grandes equipes, como Corinthians, Chapecó, Palmeiras, Vasco e Grêmio, e o jogador da Liga Sorocabana de Basquete (LSB), Lucas “Fumaça” Marciel.

Após o jogo amistoso, ocorrerão dois jogos oficiais da competição. Às 16h, na categoria Feminino, Largadas FC Bravas enfrentará o Sesi Votorantim. E, às 16h45, pela categoria principal, entram em quadra o Grêmio Recreativo Piratininga e o time Engecall Engenharia Projetos e Caldeiraria Industrial Ltda.

O portão será aberto a partir das 14h. Não será permitida a entrada com garrafas de vidro, latas e capacete de motocicleta. O público receberá, nos portões do ginásio, uma pulseira numerada para participar de sorteios. O Ginásio Municipal de Esportes está localizado na Rua José Martins, 5, na Vila Hortência.

Sobre o Cruzeirão 2025

Promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com apoio da Fundação Ubaldino do Amaral (FUA), o Cruzeirão é considerado um dos maiores do País e tem como objetivo promover o intercâmbio esportivo entre as cidades de Sorocaba e região, além de integrar, socializar e otimizar a participação de um grande número de atletas, estimulando a prática do futsal, vislumbrando inserir o hábito de uma atividade física salutar e melhorando a qualidade de vida da população.

A 66ª edição do campeonato contará com 130 clubes, sendo 76 na categoria Principal, 26 na Veterano, 13 na Master, nove na categoria Feminino e seis na Super Veterano.

A tabela com todos os jogos da primeira semana do Cruzeirão pode ser conferida no site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/cruzeirao-2025/. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3212-7289 ou pelo e-mail: [email protected].