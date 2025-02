Lula Ferreira é atração da 5ª Semana do Basquete em São José

Nei José Sant’Anna





Treinador com larga experiência no basquete nacional, Lula Ferreira será uma das atrações da 5ª Semana Municipal de Basquete de São José dos Campos, promovida pela Prefeitura com apoio da Organização Social São José Desportivo, que começa neste sábado (22) e prossegue até a próxima quinta-feira (27).

Ex-técnico da seleção brasileira e de alguns dos principais clubes do país, Lula fará uma palestra na segunda-feira (24), a partir das 19h, no auditório do Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jd. América), aberta a profissionais da área e apreciadores do esporte.

“A Semana do Basquete, para nós que gostamos do esporte, é muito importante. Parabenizo São José por preservar as coisas mais importantes do esporte. Eu tive a honra de ser convidado a participar do evento, falar um pouco da minha experiência e enaltecer o que o projeto esporte cidadão traz de benefício para a população”, disse Lula.

Ele ressaltou que iniciativas como essa reforçam os valores do esporte, sobretudo para os jovens.

“O esporte não só revela atletas, mas ele forma bons cidadãos. São José é uma cidade que tem a força que tem, não só pela parte econômica, mas educacional também. O poder público entrando com os programas, os professores e a estrutura; a família com apoio e acompanhamento dos atletas e o aluno querendo aprender a jogar o esporte, independente da modalidade que for. Assim, lá adiante, a hora que se tornar um adulto, ele poder exercer o que o esporte ensinou”, completou.

Aos 73 anos, Lula Ferreira é um dos grandes nomes do basquete brasileiro. Como treinador, venceu o Campeonato Paulista cinco vezes por Ribeirão Preto. No campeonato nacional e NBB, foi campeão por Ribeirão e Brasília, onde também levou a Liga das Américas.

Foi técnico da seleção brasileira entre 2003 e 2007, conquistando a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo (2003) e Rio de Janeiro (2007). Pelo Franca, comandou o time de 2012 a 2016 e depois se tornou dirigente, onde ficou até novembro passado, participando de todas as conquistas da equipe nos últimos anos, como Campeonato Paulista, Brasileiro (NBB) e títulos internacionais.

Neste sábado (22) e domingo (23), Lula também participa como palestrante da Clínica Internacional de Técnicos, promovida pela Federação Paulista de Basketball, que abre a 5ª Semana Municipal do Basquete. O evento será realizado no ginásio do Teatrão, na Vila Industrial.

O objetivo da clínica é capacitar profissionais formadores no basquetebol, trazendo uma programação composta por palestras e vivências práticas para aplicação de conceitos, estratégias e técnicas relacionadas ao basquete. A programação traz palestras com treinadores renomados no cenário nacional e internacional.

Outros eventos

Além da palestra com Lula Ferreira na noite de segunda-feira (24), a 5ª Semana Municipal do Basquete terá a palestra com o professor Alexandre Caiçara um pouco mais cedo, às 14h, no ginásio do Teatrão, destinada a treinadores de basquete.

A Semana prossegue na terça (25), com a abertura da Copa Popular de Basquete 45+, reunido equipes amadoras que atuam em várias regiões da cidade. E na quarta (26) haverá a apresentação oficial da equipe feminina do Pontz São José Basketball para a temporada 2025.

Na quinta-feira (27) a programação inclui uma clínica envolvendo as crianças que praticam a modalidade nas unidades esportivas da Prefeitura.

À noite, encerrando os eventos da Semana, acontecerá a partida entre São José Basketball e Bauru Basket, válido pela 20ª rodada do NBB Caixa 2024/2025, na Farma Conde Arena, às 19h30.

No intervalo da partida está programada a homenagem a um ícone do basquete joseense, o ex-armador Nilo Guimarães, bicampeão paulista, campeão brasileiro e vice-sul-americano pelo Tênis Clube São José no início dos anos 80.

Nilo integrou o quinteto que marcou história, ao lado de Carioquinha, Zé Geraldo, Ubiratã e Marcelo Vido, capitaneados pelo técnico Edvar Simões.



