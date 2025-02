Instituto Cândida Vargas promove capacitação sobre alimentação de prematuros

O Banco de Leite Humano Drª Zilda Arns, que faz parte do Instituto Cândida Vargas (ICV), realizou, durante esta sexta-feira (21), um curso de capacitação voltado ao apoio à alimentação de prematuros. Com o tema ‘Da sonda ao seio: trabalhando a produção, a manutenção e a ingestão de leite da própria mãe para prematuros na UTI Neonatal’, a formação aconteceu no auditório da maternidade e reuniu profissionais de diversos setores da instituição.

O curso foi ministrado pelo médico pediatra Ricardo Nunes, que atua na Maternidade Fernando Magalhães, no Rio de Janeiro. O objetivo foi capacitar os profissionais para aprimorar o cuidado com bebês prematuros, com foco no incentivo ao aleitamento materno como parte essencial do tratamento na UTI neonatal.

“A capacitação teve um formato interativo, permitindo que os participantes pudessem aplicar o conhecimento na prática. Foi um momento importante para reforçar os esforços já realizados na instituição e apresentar novas estratégias para otimizar o aleitamento na UTI”, destacou Ricardo Nunes.

A iniciativa reforça a importância do leite materno como recurso essencial para o desenvolvimento saudável dos prematuros. A enfermeira do Banco de Leite, Mariana Luna, destacou a relevância do curso para o aprimoramento da assistência neonatal. “Foi um dia extremamente proveitoso. O doutor Ricardo Nunes trouxe um novo olhar sobre os cuidados com o ganho de peso dos prematuros, com base na sua experiência na área. Essa capacitação nos permitiu atualizar processos e fortalecer a assistência aos bebês atendidos na nossa instituição“, disse.

A coordenadora do Banco de Leite do ICV, Malu Tavares, ressaltou o impacto positivo do treinamento na qualificação da equipe. “Nosso compromisso é garantir que os bebês prematuros tenham acesso ao leite materno de forma segura e eficaz. Esse curso foi uma oportunidade valiosa para capacitar nossos profissionais e reforçar a importância da produção e manutenção do leite da própria mãe, que é essencial para o desenvolvimento desses bebês. Seguimos trabalhando para aprimorar nossas práticas e oferecer um atendimento cada vez melhor”, contou.

O curso foi realizado em dois turnos para garantir uma abordagem mais detalhada do conteúdo, permitindo que os profissionais aprofundassem seus conhecimentos e aprimorassem as práticas já adotadas no ICV.