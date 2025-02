Guarda Municipal promove bailinho de Carnaval na ala pediátrica do Hospital Municipal Salgado Filho – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Esta é quinta vez que a 15ª Inspetoria realiza a ação no hospital no período do Carnaval – GM/Divulgação

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) realizou, nesta quinta-feira (20/02), mais uma edição do bailinho de Carnaval na ala pediátrica do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. A ação, organizada pelas equipes da 15ª Inspetoria (Méier), contou com o apoio da banda de música e dos mascotes do Grupamento de Ronda Escolar (GRE) da instituição.

Esta é a quinta vez que a 15ª Inspetoria realiza essa ação no hospital durante o período de Carnaval. Além dessa celebração, os GMs também costumam visitar as crianças internadas em outras datas comemorativas, como o Natal – quando o comandante da unidade se veste de Papai Noel – e o Dia das Crianças. O objetivo da iniciativa é unir forças com as equipes do hospital para proporcionar momentos de alegria, contribuindo para o bem-estar das crianças internadas e oferecendo um alívio para pais e responsáveis, considerando o impacto emocional da internação infantil.

O comandante da 15ª Inspetoria, subinspetor Marlon César, destaca a importância da colaboração entre os diversos setores da GM-Rio para o sucesso e continuidade da ação: – É uma grande satisfação reunir várias equipes da instituição nesta ação, que leva alegria e carinho às crianças e aos seus responsáveis nos momentos difíceis que atravessam – afirmou.