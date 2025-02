Fundart realiza exposição “Carnavante” – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura Municipal, por meio da Fundart, realizará de 21 de fevereiro a 18 de maio, a exposição “Carnavarte”, que reunirá obras de diversas linguagens, como pintura, fotografia, gravura e técnicas mistas, todas inspiradas no carnaval, uma das festas mais tradicionais e populares do Brasil. O evento, com entrada gratuita, ocorrerá na Pétit-Galerie, localizada na Avenida Carlos Drummond de Andrade, 155 – Barra da Lagoa.

A mostra contará com a presença de artistas locais e convidados, entre eles: Ana Di Gregório, Carlos Brito, Cássio Leitão, Chris Lohn, Edu Thomé, Fernando Brettas, Jimena Correa, Isabelle Messina, Li Santos, Márcio Schiaz, Roberto Negri, Sami Akl e Surama Caggiano.

Segundo a curadora Isabelle Messina, “a exposição tem como objetivo trazer a energia, alegria e cores vibrantes do carnaval para o nosso imaginário, celebrando a cultura local e destacando a importância dessa festa para a identidade de Ubatuba, do litoral e do Brasil”. A mostra conta com o apoio da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), e convida o público a prestigiar o evento.