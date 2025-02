Forças de segurança de Sorocaba definem ações integradas para a Operação Carnaval 2025 – Agência de Notícias

As forças de segurança que atuam em Sorocaba definiram, em reunião nesta sexta-feira (21), uma série de ações preventivas e integradas para o período de Carnaval na cidade. A Operação Carnaval 2025 começa na próxima sexta-feira (28) e prossegue até terça-feira (4), envolvendo a Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM), Polícia Civil e agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade (Semob).

A estratégia de atuação foi definida no 7º Batalhão da Polícia Militar de Sorocaba, em encontro que reuniu representantes das corporações e instituições participantes. “O objetivo primordial é a promoção da segurança pública, prevenindo ocorrências e proporcionando um ambiente seguro para todos os sorocabanos, para que possam brincar no Carnaval com tranquilidade”, frisa o comandante da GCM, Davi Dutra.

A “Operação Carnaval 2025” será realizada com efetivo ampliado, para atuar de maneira otimizada. Além das ações de policiamento de rotina, serão três frentes de atuação das equipes: junto aos blocos carnavalescos, blitze com bloqueios em vias estratégicas e iniciativas para coibir casos de perturbação de sossego e “pancadões”.

Haverá viaturas e equipes fixas, em pontos previamente definidos, sobretudo durante os eventos carnavalescos, bem como guarnições em ronda pela cidade. A PM e a GCM vão manter o patrulhamento preventivo em Sorocaba, ao longo do dia todo. As regiões do Paço Municipal e do Parque das Águas também receberão atenção especial, sobretudo, à noite.

Nos dias de blocos carnavalescos, a PM estará com equipes de patrulha, com apoio da GCM, ao passo que a Semob vai interditar temporariamente o trânsito nas vias onde eles vão ocorrer.

Dois deles ocorrerão no dia 28 (sexta), sendo um a partir das 10h, na Rua Antônio Soares (Jardim Paulistano) e outro às 19h, no trecho da Avenida Eugênio Salerno até a Praça Frei Baraúna. De sexta a segunda-feira (3) haverá evento das 12h às 22h, no Parque das Águas. No dia 1º (sábado) será na Rua Acre (Vila Augusta) das 16h às 22h; na Rua Ribeirão Preto (Jardim Leocádia), das 9h às 22h; e das 15h às 22h30, no Centro, em trecho entre a Rua Dr. Arthur Martins até o Largo de São Bento. No domingo (2), das 15h às 22h, tem bloco na Rua Hermelino Matarazzo, 44 (Jardim Santa Rita). De sábado (1º) a terça-feira (4), as interdições serão na Rua Pedro de Oliveira Neto (Jardim Faculdade), das 17h às 22h, e na Rua Duarte Costa (entre as ruas Santa Maria e José Martins – Vila Hortência), das 14h às 22h.

No formato de bloqueios de fiscalização, as chamadas “Operação Direção Segura” e “Operação Paz e Proteção” serão realizadas pela PM, GCM e Semob, nos bairros e principais corredores viários em todas as regiões da cidade. Os policiais estarão munidos de etilômetros, com o objetivo principal de coibir acidentes de trânsito, entre outras irregularidades. A recomendação, nesse sentido, é não dirigir alcoolizado.

As ações de saturação, para inibir “pancadões” e outras ocorrências de perturbação do sossego, serão coordenadas pela PM e, caso necessário, terão apoio da GCM. Elas serão intensificadas a partir das 19h, prosseguindo até as 6h do dia seguinte, durante todo o período de Carnaval.

O Poder Público terá o reforço das equipes da Operação Delegada, aproveitando o efetivo de policiais militares, nos horários livres de escala de trabalho, atuando como agentes do serviço público municipal. Ao passo que a Semob e a GCM mantêm o videomonitoramento permanente do sistema viário da cidade, como forma de adotar medidas imediatas para melhorar a fluidez do trânsito e garantir a segurança. São mais de 2.500 câmeras interligadas ao Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI) da Semob.

Do ponto de vista educativo, como parte de sua programação permanente de atividades, a Semob realizará a ação “Álcool x Direção”, com distribuição de material informativo em bares da cidade, inclusive, durante o período noturno de Carnaval. A primeira delas, nesse formato, será na sexta-feira (28), das 19h às 22h. Porém, na quinta-feira (27), das 9h às 11h, o tema será abordado em encenação pelos arte-educadores da Semob, no cruzamento da Avenida Dom Aguirre, altura da Praça Lions, durante o tempo fechado do semáforo.

Por sua vez, a Delegacia Seccional de Sorocaba vai disponibilizar equipes extras para atuar em demandas relativas ao Carnaval, incluindo no atendimento e registro de ocorrências no Plantão, na Zona Oeste. Outra opção para o cidadão é comunicar a ocorrência via Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, pelo site: https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao/pages/comunicar-ocorrencia.

Em caso de emergência, as forças policiais podem ser acionadas pelos telefones: 153 (GCM), 190 (PM), 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).