Curso no Jardim Botânico de Sorocaba ensina moradores a fazerem compostagem – Agência de Notícias

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” sediou, nesta semana, nos dias 17 e 18 de fevereiro, o curso gratuito de Compostagem, ministrado pela instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sônia Yamamoto.

Realizado pelo Senar, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), e o Sindicato Rural de Sorocaba, o curso teve como objetivo ensinar as operações necessárias e essenciais para a realização da compostagem, bem como fornecer subsídios que auxiliem o participante a desenvolver uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente e obter produtos mais saudáveis.

A compostagem é feita através da decomposição dos resíduos, por meio da ação de agentes biológicos (fungos, bactérias, insetos, entre outros), seja em ambiente rural ou doméstico. O produto final da degradação, assim como as células mortas desses microrganismos, dão origem ao húmus.

No primeiro dia, os participantes aprenderam conceitos e teorias, como o processo de compostagem e o papel dos microrganismos na decomposição da matéria orgânica; propriedades do solo; receitas naturais de nematicidas, inseticidas e fungicidas; plantas companheiras, que beneficiam-se mutuamente quando plantadas juntas, entre outros.

Já no segundo dia do curso, os alunos aprenderam a fazer eco-enzima em garrafas PET. Para isso, foram coletados materiais vegetais de 20 espécies vegetais existentes no Jardim Botânico de Sorocaba, além de ingredientes trazidos pelos próprios participantes, totalizando 50 itens para a produção.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: [email protected].