Clubes do Rotary participam de plantio de 120 árvores nativas no Parque Porto das Águas neste domingo (23) – Agência de Notícias

Neste domingo (23), das 8h às 12h, integrantes de clubes do Rotary participarão de um plantio de 120 árvores nativas no Parque Municipal Porto das Águas. A ação ambiental, que comemora os 120 anos do Rotary, tem como intuito promover a preservação do meio ambiente e oferecer mais conforto e bem-estar aos frequentadores do local.

Realizada em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a iniciativa também faz parte dos trabalhos ligados à conservação e promoção da arborização urbana, ampliando a área vegetada da cidade, em harmonia com o Plano Municipal de Arborização.

Além da beleza, as vantagens de se ter uma cidade arborizada são variadas. As árvores são responsáveis por regular a temperatura, servem de abrigo e produzem alimentos para diversos seres vivos, absorvem ruídos, reduzem a circulação do vento, controlam a erosão do solo, renovam o oxigênio do ar e filtram as partículas sólidas em suspensão provenientes de agentes poluidores.

Participarão da iniciativa ambiental integrantes do Rotary Club de Sorocaba – Granja Olga, Rotary Club de Sorocaba – Novas Gerações, Interact Club de Sorocaba – Futuras Gerações, Rotary Club de Sorocaba – Leste, Rotary Club de Sorocaba – Norte, Interact Club de Sorocaba Manchester, Rotary Club de Sorocaba – Art Nossa Inovação e Rotaract Club de Sorocaba – Fênix.

O espaço público ganhará dezenas de exemplares de ipê-branco, além de outras espécies nativas da região, que constam na “Lista de espécies indicadas para restauração ecológica para diversas regiões do estado de São Paulo” (Instituto de Botânica do Governo do Estado de São Paulo).

No local, antes do plantio, a equipe da Sema realizará uma oficina com todos os participantes para mostrar o passo a passo de como se plantar uma muda de árvore.

A Sema está providenciando toda a estrutura necessária para o plantio, como abertura dos berços, transporte e a seleção das mudas produzidas no viveiro municipal, até a utilização de tutores e insumos.

A orientação é que os participantes levem garrafinha de água, usar roupas adequadas, boné, repelente e protetor solar. Mais informações sobre plantios em Sorocaba podem ser obtidas junto à Sema, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (15) 3219-2280.