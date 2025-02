Borussia Monchengladbach x Augsburg ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (22/02)

O jogo entre Borussia Monchengladbach x Augsburg Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (22/02) às 08h30 hs . O mandante desta partida será o Monchengladbach que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Prévia: Borussia Monchengladbach x Augsburg – Bundesliga 2024/25

Neste sábado, 22 de fevereiro, o Borussia Monchengladbach receberá o Augsburg no Borussia-Park para a 23ª rodada da Bundesliga 2024/25. O Monchengladbach, com 34 pontos e na 8ª posição, busca uma vitória importante para continuar na luta por uma vaga nas competições europeias. Já o Augsburg, com 28 pontos e na 12ª colocação, vem de um empate sem gols contra o RB Leipzig e tentará surpreender os anfitriões.

Análise do Jogo:

O Borussia Monchengladbach vem de uma vitória sólida por 2-1 sobre o Union Berlin em 15 de fevereiro. A equipe mostrou grande desempenho ofensivo, criando várias chances, mas também tem sofrido com sua defesa, sendo um dos times que mais cedeu gols na Bundesliga, com 32 sofridos. O técnico Gerardo Seoane espera que seus jogadores melhorem nesse aspecto, pois a vitória é crucial para suas aspirações europeias, já que estão apenas três pontos atrás do quarto colocado, RB Leipzig, e buscam alcançar as vagas para a Liga dos Campeões, Europa League e Conference League.

A forma do time em casa é favorável, com apenas uma derrota nos últimos nove jogos disputados no Borussia-Park (para o Bayern de Munique). Além disso, o Monchengladbach venceu seis dos últimos oito jogos em casa.

Por outro lado, o Augsburg tem lutado para se impor fora de casa. Eles empataram seus últimos dois jogos e não vencem fora de casa há três partidas. Apesar disso, a equipe venceu três das últimas quatro partidas em casa e estará motivada após o empate recente contra o RB Leipzig.

Equipes Prováveis:

O Borussia Monchengladbach terá a ausência do goleiro Moritz Nicolas, que está fora pelo resto da temporada, com Jonas Omlin assumindo a titularidade. O atacante Franck Honorat também não jogará devido a uma lesão, e as opções ofensivas devem contar com Nathan N’Goumou, Kevin Stoger e Robin Hack ao lado de Tim Kleindienst.

No Augsburg, o goleiro Finn Dahmen deve começar, e a defesa será composta por Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw e Cedric Zesiger, com o atacante Samuel Essende possivelmente começando no ataque, já que Mergim Berisha e Yusuf Kabadayi estão fora.

Previsão:

Embora o Borussia Monchengladbach tenha mostrado algumas falhas defensivas, a equipe tem sido forte em casa, e o Augsburg terá dificuldades para criar chances ofensivas. Espera-se que os anfitriões saiam com a vitória por 2-0, mantendo viva a luta por uma vaga nas competições europeias e ampliando a pressão sobre os adversários.

Resultado previsto: Borussia Monchengladbach 2-0 Augsburg

