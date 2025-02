Azuriz x Athletico-PR ASSISTIR AO VIVO Paranaense de 2025, HOJE (22/01), PALPITES E ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida Azuriz x Athletico-PR acontece HOJE (21/02) às 20 hs. O mandante da partida é o AZURIS que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Paranaense de 2025.

Coritiba Maringá torcidadofuracao.com.br DOIS CONCORRENTES AO TÍTULO

Azuriz x Athletico: Onde Assistir, Prováveis Escalações e Odds

O confronto entre Azuriz e Athletico promete ser mais uma partida emocionante pelo Campeonato Paranaense de 2025. O Athletico, que terminou a primeira fase na segunda colocação, enfrenta o Azuriz, que ficou em sétimo. As duas equipes chegam com vitórias importantes para este jogo: o Athletico venceu o Londrina por 1 a 0, e o Azuriz também conquistou os três pontos ao vencer o Cianorte por 2 a 0. A implementação do VAR, que será usada pela primeira vez nesta fase, promete dar mais precisão às decisões, após erros controversos durante a primeira fase do campeonato.

Como vem o Athletico?

O Athletico chega embalado pela vitória contra o Londrina, e o gol decisivo foi marcado por Hayen Palacios, após um escanteio cobrado por João Cruz. Além disso, o time contará com o retorno de Bruno Zapelli, que estava afastado devido a uma lesão no tornozelo. A equipe do Furacão tem se mostrado sólida até aqui, e, com o técnico Maurício Barbieri no comando, buscará manter a boa fase.

Prováveis escalações:

Athletico: Mycael; Hayen, Belezi, Léo e Fernando; Raul, Patrick e Zapelli; Velasco, Isaac e Luiz Fernando. Técnico: Maurício Barbieri.

Mycael; Hayen, Belezi, Léo e Fernando; Raul, Patrick e Zapelli; Velasco, Isaac e Luiz Fernando. Técnico: Maurício Barbieri. Desfalques: Esquivel (negocia saída), Dudu Kogistski (ombro), Kardec (joelho), Léo Derik (tornozelo), Matheus Felipe (suspenso).

Como vem o Azuriz?

O Azuriz, por sua vez, conseguiu uma vitória convincente contra o Cianorte, por 2 a 0, o que aumentou a confiança do time para o próximo desafio. Apesar de ter terminado a fase de grupos em sétimo lugar, com 15 pontos, a equipe mostrou força, sendo a única a vencer o Athletico nesta edição do Campeonato Paranaense. O técnico Fabinho Cunha terá uma tarefa difícil, mas está otimista com a postura da equipe para o embate.

Provável escalação:

Azuriz: Vitor Hugo; Williams Bahia, Lucas Adell, Brunão e Gabriel Lima; Xavier e Cerezo; Wellisson, Edinho e Augusto Galvan; Matheus Guimarães. Técnico: Fabinho Cunha.

Onde Assistir:

Este jogo será transmitido ao vivo no canal do Athletico, que oferece um streaming exclusivo para membros, com um valor de R$14,99 por mês. Além disso, o jogo também será transmitido pelo canal da Nsports no YouTube, onde os fãs poderão acompanhar a partida gratuitamente.

Odds na KTO:

As odds para o jogo estão disponíveis na KTO, e indicam um favoritismo para o Athletico:

Vitória do Azuriz: 4.5

4.5 Empate: 3.45

3.45 Vitória do Athletico: 1.68

Retrospecto do Confronto:

O confronto entre Azuriz e Athletico é marcado por um histórico equilibrado. As equipes se enfrentaram cinco vezes até hoje, com duas vitórias para cada lado e um empate. No último encontro, o Azuriz venceu por 1 a 0, na terceira rodada do Paranaense 2025, resultado que colocou o time em um bom momento para o próximo confronto.

Ficha Técnica do Jogo:

Data: Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 Local: Estádio Os Pioneiros

Estádio Os Pioneiros Horário: 20h

20h Árbitro: Robson Babinski

Robson Babinski Auxiliares: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Luis Henrique Campanhoni Amadori

Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Luis Henrique Campanhoni Amadori Quarto Árbitro: Alter José Ragadali

Alter José Ragadali VAR: Paulo Alves Júnior

Esse jogo promete ser uma grande batalha, com o Athletico buscando seguir firme em sua caminhada pelo título, enquanto o Azuriz buscará repetir a boa performance da fase de grupos e surpreender o Furacão mais uma vez. Fique atento às odds e às escalações, e não perca a oportunidade de acompanhar a partida ao vivo.