Atleta Cidadão seleciona mais de 900 crianças nas seletivas

Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Com mais 4 seletivas realizadas nesta semana, o programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José dos Campos, totalizou a participação de 4.965 crianças e adolescentes nas avaliações que visam compor as equipes que representam a cidade em competições oficiais e amistosas ao longo da temporada.

Deste total, 915 foram pré-selecionados, com um índice de aprovação de 18%. Os candidatos pré-selecionados ainda não garantem uma vaga definitiva nas equipes. Primeiro eles são integrados ao grupo do ano anterior e realizam um período de adaptação e novas avaliações, já que as seletivas visam preencher as vagas remanescentes. Depois, se aprovados, passam a compor a equipe.

Nesta semana, foram realizadas as seletivas do handebol masculino, tênis de mesa masculino e feminino, xadrez masculino e feminino e rugby masculino e feminino. Além destas modalidades, já foram realizadas as seletivas do basquete (m/f), natação (m/f), futebol (m/f), ginástica rítmica, voleibol (m/f), futsal (m/f), tênis de campo (m/f), vôlei de praia (m/f), ciclismo (m/f), goleiros de futsal masculino, handebol (f/m) e hóquei de quadra masculino.

Na próxima semana estão programadas as seletivas da natação PCD, boxe e ginástica artística, masculino e feminino.

As crianças e adolescentes deverão comparecer nos locais acompanhados por um responsável e munidos de documentação pessoal, comprovante de endereço e vestimenta apropriada para a prática esportiva.

As avaliações são exclusivas a moradores de São José dos Campos. O Atleta Cidadão é um programa de formação desportiva vinculado à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, que completou 25 anos em 2024. O programa mobiliza mais de 1.600 crianças e jovens, de 8 a 20 anos.

Próximas seletivas

Natação PCD (m/f)

22/02/2025

9h – Nascidos entre 2005 a 2013

Local – Poliesportivo João do Pulo

Boxe (m/f)

24/02/2025

15h – Nascidos entre 2009 a 2012

Local – CT Atleta Cidadão, Teatrão (Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial)

28/02/2025

15h – Nascidos entre 2009 a 2012

Local – Poliesportivo Campo dos Alemães (Rua Walter Dellu, S/N)

Ginástica Artística (m/f)

28/02/2025

9h – Nascidos em 2017

Local – CT Ginástica Artística (Rua Cidade Bento Gonçalves, 65 – Palmeiras São José)

Taekwondo Luta (m/f)

11/03/2025

16h – Nascidos entre 2005 a 2016

Local – Academia Dragões (Praça Cândido Dias Castejon, 34 – Centro)

Taekwondo Poomsae (m/f)

11/03/2025

15h – Nascidos entre 2005 a 2016

Local – Academia Tigers (Rua Nélson César De Oliveira, 180 – Jardim das Indústrias)



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida