ASSISTIR AO VIVO Antalyaspor x Kasimpasa Campeonato Turco, HOJE (22/02), PROVÁVEIS ESCALAÇÕES, PALPITES

Prévia do Jogo: Antalyaspor x Kasimpasa – Super Lig Turca, 2025

No próximo sábado, 22 de fevereiro de 2025, o Antalyaspor recebe o Kasimpasa no Estádio Novo Antalya, em uma partida crucial para ambas as equipes na Super Lig Turca. Com o objetivo de estender sua invencibilidade para cinco partidas, o Antalyaspor enfrentará uma equipe do Kasimpasa que busca se recuperar após uma derrota no último confronto.

Desempenho Recente

O Antalyaspor vive um momento de resiliência defensiva, conseguindo manter o equilíbrio em boa parte de suas partidas. Sob o comando de Emre Belozoglu, a equipe tem mostrado uma defesa mais sólida, tendo sofrido mais de um gol em apenas uma das últimas cinco partidas. No entanto, os problemas no ataque continuam a ser um obstáculo. Na última rodada, o Antalyaspor empatou em 1 a 1 com o Adana Demirspor, apesar de ter feito 17 tentativas de gol e 8 chutes a gol.

Com 27 pontos em 23 jogos, o Antalyaspor ocupa a 13ª posição, seis pontos à frente da zona de rebaixamento. Uma vitória nesta partida seria fundamental para consolidar sua posição na liga, já que ainda restam 13 jogos pela frente.

Por outro lado, o Kasimpasa, com 31 pontos, ocupa a 8ª posição e ainda mantém suas ambições europeias. Após uma derrota por 3 a 1 para o Fenerbahce, a equipe de Burak Yilmaz segue em busca de recuperação. A derrota não afetou sua posição na tabela, mas evidenciou a falta de eficiência na finalização, apesar de criarem várias chances.

Histórico de Confrontos

O Antalyaspor não vence o Kasimpasa há cinco jogos, com três derrotas e dois empates. Isso significa que, embora estejam em casa, o Antalyaspor terá dificuldades em superar um adversário que tem sido um desafio em confrontos diretos.

Notícias de Lesões e Suspensões

O Antalyaspor não contará com os ausentes de longa data Erdogan Yesilyurt e Emre Uzun, ambos fora de ação por lesões ligamentares. Sam Larsson tem sido um dos principais jogadores da equipe, liderando o ataque, mas com a falta de gols, Emre Belozoglu pode optar por mudanças no setor ofensivo.

Por outro lado, o Kasimpasa tem seu elenco completo à disposição, com a única exceção de Aytac Kara, que retorna após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Previsão de Escalações

Antalyaspor: Piric; Balci, Sari, Ozturk, Vural; Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Safari, Larsson; Samudio.

Kasimpasa: Gianniotis; Winck, Piatowski, Ozcan, Rodrigues; Cafu; Ouanes, Hajradinovic, Kara, Fall; Costa.

Previsão do Jogo

Apesar da invencibilidade recente, o Antalyaspor ainda enfrenta dificuldades no ataque e uma forma inconsistente em casa. O Kasimpasa, embora tenha perdido para o Fenerbahce, mostrou boa resiliência fora de casa e deve ter chances de levar pontos dessa partida. Portanto, nossa previsão para este jogo é um empate de 1 a 1.

Este confronto promete ser disputado e crucial para o futuro de ambas as equipes na Super Lig.

