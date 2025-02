ASSISTIR AO Feyenoord x Almere City PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (22/02)

Por MRNews



A partida Feyenoord x Almere City acontece HOJE 13 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. O mandante desta partida será o Feyenoord que buscar os três pontos em seus domínios. Essa é a edição 2024/2025, que começou em agosto de 2024.

Veja

Previsão do Jogo: Feyenoord x Almere City – Eredivisie 2025

Na próxima rodada da Eredivisie, o Feyenoord, atual quarto colocado, recebe o Almere City, que ocupa a última posição da tabela. O jogo ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2025, no Stadion Feijenoord, em Roterdã. As duas equipes vivem momentos diferentes na competição, e este confronto promete muitas emoções.

Feyenoord: A luta pela vaga na Champions

O Feyenoord está em busca de uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Apesar de ter garantido classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, a equipe enfrentará uma batalha dura para terminar entre os três primeiros da Eredivisie e garantir um lugar na próxima edição da competição.

Com 40 pontos, o Feyenoord está 12 pontos atrás do PSV, segundo colocado, e 14 pontos distante do Ajax, líder do campeonato. No entanto, a equipe tem como objetivo superar o Utrecht, que ocupa a terceira posição, com três pontos à frente, e se distanciar da pressão de AZ Alkmaar e FC Twente, ambos com 40 pontos.

O time enfrenta dificuldades devido a lesões de vários jogadores importantes, incluindo o goleiro Justin Bijlow e o defensor Gernot Trauner. Além disso, o Feyenoord atravessa uma fase complicada na Eredivisie, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Almere City: A luta pela sobrevivência

Enquanto o Feyenoord luta por uma vaga na Champions, o Almere City está focado em evitar o rebaixamento. A equipe é a lanterna do campeonato, com apenas 14 pontos, e está a 10 pontos de distância do 15º colocado Heracles, que ocupa a última vaga de playoff para a permanência na Eredivisie.

Apesar de sua posição na tabela, o Almere City mostrou uma leve melhora nas últimas partidas, com duas vitórias nos últimos dois jogos fora de casa. No entanto, a equipe ainda sofre para marcar gols, sendo a pior ataque da competição, com apenas 14 gols marcados.

O técnico Jeroen Rijsdijk assumiu a equipe no início de 2025 e tentará continuar a boa fase, que inclui uma vitória sobre o Utrecht e um empate contra o NEC. Mesmo assim, será um desafio grande enfrentar o Feyenoord fora de casa, especialmente considerando o histórico de derrotas nas últimas temporadas.

Desfalques e Prováveis Escalações

O Feyenoord, com uma série de lesões, pode ter até 11 jogadores ausentes para esta partida, incluindo Bijlow, Trauner e Ueda. Isso coloca uma pressão maior sobre os jogadores ofensivos, como Carranza e Paixão, para comandar a equipe.

Por outro lado, o Almere City tem menos problemas com lesões, mas perderá o suspenso Junior Kadile, além do jogador Theo Barbet, que está fora até março.

Previsão

Com base no atual desempenho das equipes e nos desfalques de ambos os lados, a previsão é de um empate 1-1. Embora o Feyenoord tenha um bom histórico contra o Almere City, a forma recente do time de Roterdã, somada às ausências importantes, pode dificultar sua vitória. O Almere City, por sua vez, vem apresentando uma leve reação e poderá surpreender, mantendo sua sequência invicta fora de casa.

Conclusão

Feyenoord e Almere City se enfrentam em uma partida cheia de contrastes. Enquanto os anfitriões lutam por uma vaga nas competições europeias, o Almere City batalha pela sobrevivência na Eredivisie. Será um jogo crucial para ambos, e qualquer ponto conquistado pode ser decisivo para o futuro das duas equipes na competição.

Informações do Jogo:

Data: 22 de fevereiro de 2025

22 de fevereiro de 2025 Horário: 17:00 (horário de Holanda)

17:00 (horário de Holanda) Local: Stadion Feijenoord, Roterdã, Países Baixos

Prévia do jogo

Tabela da Eredivisie

Resultados ao vivo

Em relação ao Campeonato Holandês, o Ajax é também, o time com mais títulos desde a fundação da competição. Desde 1965, os clube Ajax, com 34 títulos, o PSV, com 24 e o Feyenoord, com 15 títulos, se revesam entre os campeões da principal liga neerlandesa. Neste período, apenas nas temporadas 1980/81 e 2008/2009, foram ganhas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.