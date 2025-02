ASSISTIR Alavés x Espanyol AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (22/02)

A partida entre Alavés x Espanyol acontece HOJE (22/02), às 09 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Alaves que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Alavés x Espanyol – Prognóstico, Notícias da Equipe e Escalações

No próximo sábado, Alavés e Espanyol se enfrentam em um duelo crucial na luta contra o rebaixamento em La Liga. O confronto será realizado no Estádio Mendizorroza, com início às 13h (horário de Londres).

O Alavés ocupa atualmente a 19ª posição na tabela com 22 pontos, enquanto o Espanyol está em 15º, somando 24 pontos em 24 partidas disputadas. Ambas as equipes precisam desesperadamente de pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Análise do Jogo

O Alavés, que terminou em 10º lugar na temporada passada, tem encontrado dificuldades nesta edição de La Liga. A equipe comandada por Eduardo Coudet soma cinco vitórias, sete empates e 12 derrotas, o que a coloca em situação delicada na tabela. Apesar disso, a diferença para o Las Palmas (17º) é de apenas um ponto, o que ainda mantém viva a esperança de fuga do rebaixamento.

Na última rodada, o time basco empatou em um emocionante 3 a 3 contra o Leganés, mas sua forma recente preocupa, com apenas dois pontos conquistados nos últimos quatro jogos. Jogando em casa, o Alavés soma 13 pontos em 11 jogos, mas pode se inspirar no retrospecto positivo contra o Espanyol – venceu o último confronto entre as equipes em Mendizorroza por 2 a 1, na temporada 2021-22.

Já o Espanyol, recém-promovido à elite do futebol espanhol após vencer os playoffs da Segunda Divisão 2023-24, vive um momento instável, mas chega ao confronto embalado pelo empate em 1 a 1 contra o Athletic Bilbao. Sob o comando de Manolo González, a equipe catalã tem 24 pontos, apenas um a mais que o Valencia (18º), e precisa somar pontos para evitar mais uma queda para a segunda divisão.

O Espanyol tem um histórico favorável contra o Alavés, vencendo três dos últimos quatro confrontos. No primeiro turno, o time venceu por 3 a 2, mas seu desempenho fora de casa preocupa, com apenas um ponto conquistado nos últimos nove jogos como visitante.

Forma das Equipes

Últimos jogos do Alavés (La Liga):

❌ Derrota – ✅ Vitória – 🤝 Empate – ❌ Derrota – ❌ Derrota – 🤝 Empate

Últimos jogos do Espanyol (La Liga):

🤝 Empate – ✅ Vitória – 🤝 Empate – ✅ Vitória – ❌ Derrota – 🤝 Empate

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Alavés

O time da casa terá três desfalques confirmados:

Jesus Owono, Hugo Novoa e Tomas Conechny (lesionados).

A boa notícia para Coudet é o retorno de Joan Jordán, que marcou dois gols vindo do banco contra o Leganés e deve começar como titular. Já Kike García, artilheiro da equipe com 10 gols na temporada, será a principal referência no ataque.

Provável escalação do Alavés:

Sivera; Tenaglia, Abqar, Diarra, M. Sánchez; Blanco, Jordán; Vicente, Guridi, Alena; Kike García.

Espanyol

Os catalães também terão desfalques para a partida:

Jose Gragera, Pablo Ramón e Fernando Pacheco não devem estar disponíveis.

Apesar disso, González pode manter a mesma escalação do último jogo contra o Athletic, apostando na boa fase de Roberto Fernández, autor de dois gols nos últimos cinco jogos desde que chegou por empréstimo do Braga.

Provável escalação do Espanyol:

J. García; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Lozano, González; Carreras, Kral, Puado; Fernández.

Palpite e Prognóstico

O Alavés precisa urgentemente da vitória para sair da zona de rebaixamento, mas enfrenta um Espanyol que, apesar das dificuldades fora de casa, tem mostrado evolução. O equilíbrio entre as equipes torna o empate um resultado provável.

Palpite: Alavés 1-1 Espanyol

O jogo deve ser muito disputado, com ambas as equipes buscando pontos cruciais para a permanência na elite espanhola.

Onde Assistir La liga no Brasil?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

