AO VIVO Casa Pia x Gil Vicente assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (22/02), escalações, palpites Primeira Liga

Por MRNews



Prévia: Casa Pia x Gil Vicente – Primeira Liga, 22 de fevereiro de 2025

Na próxima sexta-feira, 22 de fevereiro, Casa Pia receberá o Gil Vicente no Campo do Cevadeiro, pela 23ª rodada da Primeira Liga, buscando se recuperar de derrotas recentes e retomar a boa forma na competição.

Casa Pia: Superando a inconsistência

A equipe de João Pereira chega a este confronto após uma sequência irregular, com dois resultados negativos nas últimas três rodadas da liga. Após um excelente período invicto, com cinco vitórias e dois empates entre dezembro e janeiro, a equipe sofreu uma derrota por 2 a 1 contra o Santa Clara, seguida de um revés contundente por 3 a 2 contra o Moreirense, apesar de uma reação tardia. Com 33 pontos e ocupando a sexta posição, Casa Pia tem se saído melhor em casa, onde obteve 19 pontos em 11 jogos (5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas).

O time buscará acabar com uma sequência de seis jogos sem vencer o Gil Vicente, incluindo um empate em 1 a 1 no confronto anterior, em setembro. Cassiano, artilheiro da equipe, é dúvida devido a uma lesão no último jogo, o que pode abrir espaço para Max Svensson assumir a liderança ofensiva, após boa atuação na partida anterior.

Gil Vicente: Enfrentando dificuldades

O Gil Vicente, por sua vez, está passando por um momento complicado na temporada, com quatro derrotas consecutivas. A derrota por 2 a 0 contra o Famalicão, em casa, na última segunda-feira, ampliou a crise da equipe, que já ocupava a 14ª posição com 22 pontos, apenas três pontos à frente da zona de playoff de rebaixamento. A troca de treinador, com Bruno Pinheiro deixando o cargo, reflete o momento turbulento pelo qual o clube está passando.

A equipe tem lutado com a falta de eficiência ofensiva, marcando apenas um gol nos últimos quatro jogos e sofrendo sete gols no período. A campanha fora de casa tem sido particularmente preocupante, com apenas uma vitória em dez partidas, o pior desempenho da divisão.

Expectativas para o jogo

Com os problemas enfrentados pelo Gil Vicente e a necessidade de reagir, a expectativa é de que Casa Pia aproveite a situação para conquistar uma vitória em casa. A equipe local, apesar de seus altos e baixos recentes, tem mais qualidade e estabilidade, o que deve ser suficiente para superar um Gil Vicente em crise.

Probáveis escalações:

Casa Pia: Sequeira; Kluivert, Fonte, Goulart; Geraldes, Brito, Sousa, Lelo; Livolant, Svensson, Moreira

Gil Vicente: Andrew; Cruz, Fernandes, Josue Sa, Ze Carlos; Fujimoto, Castillo, Caseres; Bermejo, Eduardo, Correia

Previsão do jogo: Casa Pia 2-0 Gil Vicente

Embora Casa Pia tenha mostrado certa inconsistência, o momento do Gil Vicente, somado à incerteza sobre a nova direção e a falta de peças-chave, deixa o time vulnerável. Casa Pia deve aproveitar a oportunidade para conquistar sua primeira vitória contra os visitantes, mantendo o foco em uma recuperação na tabela.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.