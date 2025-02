AO VIVO Benfica x Boavista assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (22/02), escalações, palpites Primeira Liga

Por MRNews



Primeira Liga de Portugal.

Prévia do Jogo: Benfica x Boavista – Primeira Liga 2025

Data: 22 de fevereiro de 2025

Horário: 18h (Horário do Reino Unido)

Estádio: Estádio da Luz, Lisboa

Benfica, após uma campanha vitoriosa na Liga dos Campeões, retorna sua atenção à Primeira Liga, onde enfrenta o Boavista, ameaçado de rebaixamento, na 23ª rodada. O time da casa vem de uma classificação emocionante para as oitavas de final da Liga dos Campeões, após uma vitória de 4-3 sobre o Monaco.

Análise do Jogo: Benfica chega a esta partida com a moral elevada após seu desempenho na Europa, onde um empate 3-3 com o Monaco, em casa, garantiu sua vaga nas oitavas de final. Antes disso, o time havia vencido três vezes consecutivas na Primeira Liga, derrotando Estrela Amadora, Moreirense e Santa Clara, o que os mantém na segunda posição da tabela, com 52 pontos, apenas dois atrás do Sporting Lisboa.

O Benfica tem se mostrado imbatível em casa nesta temporada, com 10 vitórias em 11 jogos, a melhor campanha como mandante da competição. O time também é o segundo melhor defensivamente, tendo sofrido apenas 8 gols até agora.

Por outro lado, o Boavista atravessa uma fase difícil, com 12 jogos sem vitórias, sendo que a última vitória foi em novembro, contra o Gil Vicente. A equipe segue em penúltimo lugar, com apenas 12 pontos, e precisa urgentemente de uma reação para evitar o rebaixamento.

Forma das equipes:

Benfica (Primeira Liga): LWLWWW

LWLWWW Boavista (Primeira Liga): LLLLLL

Escalações Possíveis:

Benfica: Trubin; Santos, Otamendi, Silva, Carreras; Florentino Luís, Amdouni, Bruma, Dahl; Pavlidis, Belotti

Trubin; Santos, Otamendi, Silva, Carreras; Florentino Luís, Amdouni, Bruma, Dahl; Pavlidis, Belotti Boavista: Cesar; Gomes, Abascal, Fogning; Miguel; Vikotic, Reisinho, Van Ginkel, Joel Silva; Bozenik, Agra

Notícias de lesões:

Benfica: Orkun Kokcu, autor do gol decisivo contra o Monaco, está em dúvida após lesão. Angel Di Maria também pode ficar de fora devido a problemas musculares. Outros jogadores como Alexander Bah, Fredrik Aursnes, Manu Silva e Renato Sanches seguem em recuperação.

Orkun Kokcu, autor do gol decisivo contra o Monaco, está em dúvida após lesão. Angel Di Maria também pode ficar de fora devido a problemas musculares. Outros jogadores como Alexander Bah, Fredrik Aursnes, Manu Silva e Renato Sanches seguem em recuperação. Boavista: O time visitante também tem vários desfalques, incluindo Sebastian Perez, Joao Goncalves e Morales Pires, além de Julio Dabo, que não joga desde janeiro.

Previsão do jogo: Benfica é amplamente favorito para esta partida, dado o excelente desempenho em casa e a fragilidade do Boavista. Espera-se uma vitória tranquila para os donos da casa, com um placar possível de Benfica 3-0 Boavista.

Este jogo promete ser decisivo para o futuro de ambas as equipes, com Benfica buscando manter sua pressão sobre o Sporting na luta pelo título, enquanto o Boavista luta contra o rebaixamento.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.