Alunos da Rede Municipal participam de celebração da primeira expedição astronômica da Paraíba

Alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa participaram, nesta quinta-feira (20), do evento em celebração aos 157 anos da primeira expedição astronômica promovida em solo paraibano. O encontro ocorreu no Santuário de Nossa Senhora da Penha. O grupo de estudantes, incluindo os que estiveram na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica e Mostra de Foguetes (OBAFOG), realizada no Rio de Janeiro, foi acompanhado pela secretária de Educação e Cultura (Sedec-JP), América Castro.

“Foi um momento de muita alegria poder reunir aqui todas as unidades que foram competir na Olimpíada Brasileira de Astronomia, em 2024, para vivenciar esse momento que faz parte da nossa história. Quando a gente vivencia a história, fica também como facilitador para que possamos desempenhar um projeto, uma ação. Agradeço a Arquidiocese da Paraíba por esta parceria”, ressaltou América Castro.

O reitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha, o padre Francisco de Assis Azevedo, também ressaltou a importância do momento para a ciência e religião. “Estamos aqui no Santuário da Penha, um dia muito especial para a ciência e para a religião, que se unem para compor esse momento especial planetário. Esse evento não é só questão da astronomia, mas também dos patrimônios que aqui temos. A tarde, tivemos a oportunidade de realizar um tour espacial, onde se observou vários planetas”, disse.

A aluna da Escola Municipal Professora Anayde Beiriz, Rebeca Fragosa Arruda, afirmou que a visita foi muito enriquecedora. Ela também foi uma das palestrantes na visitação. “Foi bom fazer a palestra para os alunos sobre como foi a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica e Mostra de Foguetes. Foi uma grande oportunidade ter vindo aqui, porque eu nunca tinha feito uma palestra para outras pessoas, principalmente para pessoas da minha idade, e foi uma grande honra”, disse com orgulho.

No turno da manhã, pesquisadores do projeto “Bingo: Esperança no Espaço” conduziram uma aula especial para os estudantes da rede pública, compartilhando conhecimentos sobre astronomia e destacando a relevância histórica da Paraíba na observação dos astros.

Participaram desse momento os alunos das escolas: Professora Anayde Beiriz, Virgínius da Gama e Melo, Índio Piragibe, Quilombola Antônia do Socorro Machado, Zulmira de Novais, Antônio Santos Coelho Neto e Ativa Integral (EMAI) Frei Afonso.