Seop realiza demolição de ferro-velho ilegal no Maracanã – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Estabelecimento já havia sido interditado anteriormente, com apreensões de caça-níqueis, drogas e cobre – Fábio Costa/Seop

A Secretaria de Ordem Pública realizou nesta quinta-feira, dia 20, a demolição de construções irregulares com finalidade comercial que funcionavam como ferro-velho e depósito, erguidas em área objeto de desapropriação, na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, ao lado da entrada da favela do Metrô, uma extensão da comunidade da Mangueira, área sob influência do crime organizado.

Ocupando cerca de 1.000 m2 de área pública, as construções foram executadas sem qualquer licença da Prefeitura e funcionavam sem os devidos alvarás. Engenheiros da Prefeitura estimam um prejuízo de aproximadamente R$ 1,5 milhão aos responsáveis. A operação foi conjunta com a 20ª DP, em Vila Isabel, que possui investigação sobre o estabelecimento.

Durante a operação, os agentes apreenderam cerca de 15 quilos de cobre sem procedência, além de duas papeleiras da Comlurb e aproximadamente 200 cordões de crachá da Secretaria de Saúde.

– Hoje a SEOP fez uma operação conjunta com a 20ª Delegacia de Polícia Civil para fiscalizar o ferro velho que funciona na rua São Francisco Xavier, na região da Grande Juca. Esse ferro velho já sofreu fiscalizações anteriores da Prefeitura, ocasião em que nós encontramos, além de cobre sem procedência, máquinas de exploração de jogo de azar, drogas ilícitas do tipo crack. E hoje, mais uma vez, essa operação resulta na apreensão de cobre sem procedência e também em duas papeleiras públicas da Comlurb. Além da fiscalização, a prefeitura também está fazendo a demolição dos muros que cercam esse ferro-velho por estarem em área pública. Essa operação reforça essa integração da Prefeitura com os órgãos de segurança, especialmente para combater furto de cabos e receptação desses materiais, tendo em vista que essa prática ilegal prejudica a vida do cidadão – destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Relatório de inteligência mapeou atividade irregular

Um relatório de inteligência foi feito recentemente pela SEOP e apontou intensa movimentação no local durante a noite e madrugada. Nesse levantamento ficou evidenciada a compra de cobre e uma grande concentração de usuários de drogas, especialmente à noite. Foi identificado também que entre o ferro-velho e o imóvel vizinho há uma espécie de janela por onde são passados materiais e dinheiro por meio de uma caçamba.

Ações anteriores da Seop

O estabelecimento já foi objeto de quatro operações da Seop, com apreensões de bens públicos, máquinas caça-níquel, 50 quilos de cobre, além de mais de 400 papelotes de crack e 30 de cocaína, chegando até mesmo a ser interditado.