Seminário da Rota apresenta potencial gastronômico de MS e reforça foco na sustentabilidade

Buscando seguir o exemplo do Estado Carbono Neutro, o Seminário Internacional da Rota Bioceânica apresentou nesta quarta-feira (19) a gastronomia sul-mato-grossense e reforçou o foco local em produções, sejam quais forem, sustentáveis. Para isso, um almoço diferente foi oferecido aos participantes, brasileiros, argentinos, chilenos e paraguaios.

Realizado em conjunto com Sindha-MS (Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação e Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), a churrascada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo serviu para mostrar uma parcela importante da cultura regional, expressa em deliciosos pratos típicos.

“A exemplo do nosso Governo do Estado e buscando estar dentro de todo o regramento do ESG, buscamos uma solução totalmente ecológica, sustentável e com impacto social positivo para este almoço para milhares de pessoas”, destaca o presidente do Sindha-MS e ex-presidente da Abrasil em Mato Grosso do Sul, Juliano Wertheimer.

Para este almoço especial foram criadas 10 estações de carnes, com carne de jacaré até o tradicional carreteiro, incluindo hambúrgueres, picanha, frango, maminha, entre outros. Também foi disponibilizado atendimento bilingue para os convidados, que tiveram acesso ao almoço através de pulseiras feitas de material reciclado, e que serão reciclados novamente.

Todo lixo gerado no evento terá impacto zero. “Isso cria um impacto social positivo, porque os resíduos recicláveis serão destinados a uma cooperativa e todo material orgânico vai direto para o aterro. Já o material que não pode ser aproveitado vai para o descarte, todos certificados, pesados e com geração zero de impacto ambiental. Então é mais uma ação nossa em consonância com todo o trabalho do Governo do Estado, buscando tanto o desenvolvimento econômico como a sustentabilidade para todas as nossas ações”, frisa Juliano.

Além de dirigente setorial, Juliano é empresário do ramo e ressalta que os produtos expostos hoje são uma pequena amostra da riqueza de Mato Grosso do Sul, mostrando toda maciez e suculência da nossa carne, além do sabor único. “A gastronomia está intimamente ligada ao desenvolvimento da Rota”.

A carne de jacaré servida é produzida sob certificação ambiental e licenciamento do Ibama. Além dela, carne bovina e alimentos da cadeia dos suínos e do frango também foram oferecidos. Vale ressaltar que as carnes estão entre os principais produtos beneficiados para exportação, tanto para a América do Sul como para a Ásia, com a Rota Bioceânica.

O almoço de hoje contou com o trabalho da empresa Du Bem Sustentável para implementar as ações de mitigação de impacto do lixo gerado com gestão de resíduos, economia circular e educação ambiental. Confira os números abaixo:

EM MÉDIA

reciclagem de 4 mil latas de refrigerante coletadas

200 kg de resíduos orgânicos processados para compostagem

250 kg de resíduos destinados corretamente, minimizando o impacto do solo

75 kg de adubo gerado, fruto da compostagem

200 kg de CO² evitado de ser lançado ao ambiente

500 mil litros de água preservada

IMPACTO E INOVAÇÃO SOCIAL

latinhas e PET recolhidas por catadora, fomentando oportunidade de renda e economia circular

lacres das latinhas enviado à Instituição Abrapec para produção de cadeiras de rodas

pulseira para o almoço reciclável

Rosana Siqueira, Comunicação Semadesc

Fotos: Dionedson Terena/Semadesc