Semec divulga edital para contratação de professores para suprir vagas não preenchidas em processo seletivo – Prefeitura Municipal de Bonito

20 de dezembro de 2024 16:54 Por: Bruno Rodrigues Fotos: Renan Tonet (Secom/Sorocaba) A Prefeitura de Sorocaba realizou, nesta sexta-feira (20), no Jardim Montreal, na zona oeste da cidade, uma ação de combate aos escorpiões envolvendo diversos setores do Poder Público. A iniciativa contou com um esforço multitarefas que reuniu as Secretarias da Saúde (SES), de Serviço Público e Obras (Serpo), de […]