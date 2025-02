Secretaria do Turismo oficializa início dos trabalhos durante reunião do Comtur nesta quarta-feira (19) – Agência de Notícias

A Secretaria do Turismo (Setur) oficializou, na manhã desta quarta-feira (19), o início dos trabalhos na nova pasta, durante reunião do Conselho Municipal do Turismo (Comtur), realizada na Casa do Turista. O espaço, aliás, também se torna sede da Setur, motivo pelo qual passa por uma completa revitalização das instalações, bem como da praça onde está localizada, no Jardim Santa Rosália.

O secretário da Setur, Hudson Pessini, aproveitou a ocasião para apresentar os planos de atuação da nova pasta, voltados ao fomento do turismo, geração de renda e empregos no setor. “Para viabilizar projetos, vamos, sobretudo, buscar recursos governamentais e de parcerias com a iniciativa privada. Há muito potencial a ser explorado com o apoio do empresariado, de grupos do setor e da sociedade organizada, inclusive do Comtur”, destacou.

O Comtur, que tem caráter deliberativo, tem como competências auxiliar na formulação de políticas municipais de turismo, propondo e desenvolvendo programas e projetos para incrementar o fluxo de turistas. É composto por representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil, cujos conselheiros são empossados a cada dois anos exercendo serviço voluntário.

“Chamou atenção a empolgação do novo secretário quanto à mobilização e vontade de colocar em prática uma série de propostas prioritárias na área”, mencionou o presidente do Comtur, Roberto Matsushima. Entre elas está a aprovação do Plano Diretor de Turismo de Sorocaba 2025-2028, cujo projeto está em trâmite, além da criação do Fundo Municipal do Turismo, voltado a financiar projetos e obras no setor, de melhorias em parques públicos e de fomento às rotas turísticas de Sorocaba.

Quanto à Casa do Turista, o imóvel será restruturado, inclusive para receber o gabinete da Setur, e melhor atender tanto os moradores como os visitantes de Sorocaba, que buscam atividades e espaços de entretenimento e lazer na cidade. As intervenções já começaram do lado externo, na Praça Major Dimaro M. Peixoto, junto à Avenida Dom Aguirre, com os serviços de poda e de limpeza.

“A Casa do Turista e a Setur continuarão sendo a porta de entrada para os turistas que visitam Sorocaba, localizada em um ponto privilegiado de entrada da cidade, pela Rodovia José Ermírio de Moraes, a Castelinho. Porém, agora de forma melhor estruturada, como uma cidade do porte de Sorocaba merece para alavancar políticas públicas de incentivo ao turismo local”, complementou Hudson Pessini.