Sebrae Aqui Ubatuba apresenta cursos de marketing e fotografia – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Os cursos “Simplifique seu negócio no dia a dia”, “Transforme Seguidores em Compradores” e “Faça Fotos e Vídeos Incríveis” são excelentes oportunidades para quem deseja iniciar ou aprimorar a realizar negócios na internet. A Prefeitura de Ubatuba juntamente com o Sebrae Aqui Ubatuba, informa a comunidade sobre as capacitações realizadas nos próximos dias.

Essas atividades são voltadas aos empresários e pessoas que tem a intenção de iniciar o seu negócio, formalizar e entender a questão estrutural de marketing digital além de fotografia e vídeos.

Confira a agenda:

*“Simplifique seu negócio no dia a dia: Planejamento, fidelização, vendas, fluxo de caixa e formação do preço”, ocorrerá entre os dias 24 a 28 de fevereiro e será às 10 horas com duração de 2 horas em cada dia.

O conteúdo é focado na orientação na orientação empresarial, tratando sobre empreendedorismo, marketing e vendas, controles financeiros, plano de negócio e formalização.

Link de inscrição: https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/4442/turma/45412

*“Transforme Seguidores em Compradores: Faça anúncios incríveis no facebook e instagram + Faça sua conta no WhatsApp Business” está programado para ocorrer no dia 06 de março, a partir das 10 horas (Duração de 2 horas).

O curso indicado para quem tem empresas cadastradas no Facebook e no Instagram e precisa trazer mais seguidores por meio de anúncios e converter vendas usando Whatsapp business.

Link para inscrição: https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/2832/turma/45529

*“Faça Fotos e Vídeos Incríveis” será realizado dia 07 de março, a partir das 10 horas (Duração de 2 horas).

O curso é indicado para empresas cadastradas em redes sociais e com objetivo de fazer vídeos e criar conteúdos diferenciados para atrair clientes.

Link da inscrição: https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/2829/turma/45533

O Sebrae Aqui Ubatuba, localizado no Supermercado Shibata, realiza o atendimento presencial das 9h às 16h (de segunda à sexta-feira). Os cursos são gratuitos e as vagas são limitadas. Mais informações através do telefone (12)38324402 (WhatsApp) ou e-mail: [email protected]