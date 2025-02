Ronda Maria da Penha atua em três ocorrências de descumprimento de medida protetiva – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Três ocorrências envolvendo mulheres vítimas de descumprimento de medida protetiva – Divulgação/GM

Guardas municipais da Ronda Maria da Penha atenderam três ocorrências de descumprimento de medida protetiva envolvendo mulheres, nas Zonas Oeste, Norte e Centro da cidade. A primeira ocorrência aconteceu na noite de terça-feira (18/02), em Bangu. A vítima, já assistida pela Ronda Maria da Penha, relatou que o suspeito se aproximou de sua casa armado com uma picareta. Assustada, ela acionou as equipes, que chegaram ao local, mas o suspeito fugiu ao perceber a chegada dos agentes.

A vítima foi socorrida e levada à 34ª DP (Bangu), onde registrou a ocorrência. Ao retornar para casa, ela encontrou o ex-companheiro próximo de sua residência. As equipes foram novamente acionadas, prenderam o suspeito e o levaram à 34ª DP, onde o caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha.

Já na madrugada desta quarta-feira (19/02), na Ilha do Governador, Zona Norte, as equipes socorreram uma mulher que pediu ajuda após o ex-companheiro tentar se aproximar dela na Praia da Guanabara. Com a chegada dos agentes, o suspeito fugiu, e a vítima foi levada à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), no Centro, para registrar o descumprimento da medida protetiva.

Ainda na delegacia, outra mulher relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro. Embora ela tenha sido inicialmente atendida por policiais militares, os guardas municipais prestaram apoio, acompanhando a vítima até o Instituto Médico Legal (IML) para o exame de corpo de delito.