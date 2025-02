Residentes do Hospital Municipal vivem expectativa por formatura

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

Uma nova turma de médicos residentes do Hospital Municipal está prestes a se formar. Nesta sexta-feira (21), 38 médicos, especialistas em 9 áreas, participam de cerimônia no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, região norte da cidade.

O evento marca o encerramento do período de especialização de cada um, que varia de acordo com a área escolhida.

Os residentes vieram de vários pontos do país, como Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e outros municípios de São Paulo.

Eles foram aprovados em um processo seletivo do HM e fizeram residência em Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Intensiva Adulto, Medicina Intensiva Pediátrica, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia e Pediatria.

Natural do Mato Grosso, Raderi Luiz Cardoso dos Santos cresceu e viveu em São Luís, Maranhão. Após concluir os estudos na Universidade Federal do Pará, iniciou a residência em neurologia no Hospital Municipal.

“Eu sempre quis fazer residência em São Paulo, nunca sequer tentei em outro estado. Não conhecia São José dos Campos antes de vir pra cá, mas me encantei pela cidade desde que cheguei. Bem localizada, tranquila, segura… não à toa muitos residentes se formam e voltam para cá depois”, afirmou.

“O Hospital Municipal tem um fluxo intenso e trata casos de alta complexidade, o que é essencial para a formação de qualquer médico. Estou muito satisfeito com a formação, inclusive com a parte acadêmica”, destaca.

Raderi exaltou a estrutura da cidade e do Hospital Municipal | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

A seleção para residentes do HM atrai cerca de 400 candidatos todos os anos. O programa começou em 2000, inicialmente em 3 áreas e hoje abrange 12 especialidades credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica.

O Hospital Municipal, mantido pela Prefeitura de São José dos Campos e gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), já formou mais de 500 médicos residentes.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Saúde