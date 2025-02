Prefeitura de Nova Iguaçu faz combate ao Aedes Aegypti em borracharias da cidade

A Prefeitura de Nova Iguaçu segue intensificando o combate ao Aedes Aegypti. Além de realizar visitas domiciliares e inspeções em ferros-velhos, equipes da Superintendência de Vigilância Ambiental em Saúde (SUVAM) estão fazendo ações em borracharias da cidade. A medida tem como objetivo evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor responsável por transmitir a dengue, zika e chikungunya, em pneus. Neste ano, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, a cidade registrou, até o momento, 268 casos de dengue notificados e 27 confirmados.

Equipes da Saúde percorreram borracharias às margens da Rodovia Presidente Dutra e em bairros como Cerâmica e Santa Eugênia, nesta terça-feira (18). Além da fiscalização, eles orientam que os borracheiros armazenem de forma correta os pneus para evitar água parada, evitando o foco do mosquito.

“A dengue é uma doença grave transmitida pelo mosquito, e é fundamental que trabalhemos juntos para prevenir sua disseminação. Vamos continuar intensificando as ações nas ruas, residências e borracharias para eliminar qualquer foco de infestação”, afirmou o secretário de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Em Nova Iguaçu, as ações de combate à dengue envolvem três estratégias: o tratamento do foco, em volta de um foco (perifocal) e o uso do carro fumacê. A primeira fase consiste em visitas domiciliares para a aplicação de larvicida e eliminação de focos. A segunda etapa envolve ações em áreas maiores, com o uso de borrifadores para combater insetos adultos em locais como borracharias, ferros-velhos e depósitos. O carro fumacê é empregado em regiões com maior número de casos, onde o inseticida é aplicado para reduzir a proliferação de mosquitos e minimizar seus focos.

“Nosso trabalho é sempre informar moradores, donos da borracharia, entre outros, para evitar o acúmulo de água. Fazemos uma visita a cada 15 dias para verificar se seguiram as orientações para não serem um proliferador de focos do mosquito. Orientamos para que eles guardem os pneus em lugares cobertos”, afirmou o coordenador do Controle Químico UBV Perifocal da Superintendência de Vigilância Ambiental, Marcos Euclydes.

Além das ações da Prefeitura, também é fundamental que a população faça a sua parte para prevenir a disseminação da dengue. Entre as ações está em eliminar focos de água parada em vasos de plantas, pneus e calhas, usar repelentes para evitar picadas do mosquito, manter a residência limpa e organizada e colaborar com as autoridades de saúde para realizar vistorias e eliminar focos de infestação.