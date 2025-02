Prefeitura de João Pessoa realiza vistoria técnica no Parque da Cidade com representantes da Sudema e de diversas entidades

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) e da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), acompanhou nesta quinta-feira (20) a vistoria técnica no Parque da Cidade. A inspeção é uma etapa importante para o andamento das obras do Parque da Cidade.

Durante a vistoria, que teve como objetivo esclarecer os pontos que ainda geram dúvidas sobre o projeto, foi feito um relatório que será enviado para o Tribunal de Justiça. Em janeiro, foi realizada uma audiência de conciliação na Prefeitura de João Pessoa, que resultou na definição da inspeção como próximo passo para a liberação das obras.

A vistoria contou com a presença de Marcelo Cavalcanti, diretor da Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente (Sudema), e ainda com as presenças de diversos representantes municipais, entre eles os secretários Welison Silveira (Meio Ambiente), Rubens Falcão (Infraestrutura), Luciano Pereira (Infraestrutura), Ayrton Falcão (Planejamento), além do procurador-geral do Município, Bruno Nóbrega, representantes de Organizações Não Governamentais e do Ministério Público.

O secretário de Meio Ambiente, Wellison Silveira, destacou a relevância da medida. “Hoje essa vistoria técnica é fundamental para que possamos avançar na liberação das obras. Após a análise do relatório final, esperamos esclarecer todas as pendências e, assim, garantir a continuidade das obras do Parque da Cidade, que são de grande importância para a população de João Pessoa”, afirmou o secretário.

Welison destacou ainda que o processo seguirá para o Tribunal de Justiça, onde o desembargador José Ricardo Porto irá avaliar as informações prestadas e decidir sobre a liberação das obras.

O secretário executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, também enfatizou a importância da vistoria para o processo de retomada das obras. “Esse é mais um passo importante para esclarecer os pontos que ainda geram dúvidas sobre o projeto. Esperamos que, com a elaboração do relatório da vistoria, possamos comprovar os benefícios que essa obra trará para a cidade, não apenas em termos de lazer, mas também em preservação ambiental e integração da população com o meio ambiente”, disse Pereira. Ele lembrou ainda que o Parque da Cidade ocupará mais de 25 hectares de área verde, beneficiando toda a população de João Pessoa, especialmente em uma região que estava subutilizada.

Após a vistoria, o processo retornará ao Tribunal de Justiça, onde será decidido o futuro das obras do Parque da Cidade, que prometem transformar a área em um importante ponto de lazer e convivência para a comunidade, além de contribuir para a preservação ambiental na capital paraibana.