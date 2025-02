Prefeitura de Guaratinguetá abre inscrições para cursos gratuitos em parceria com o SENAI – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Prefeitura de Guaratinguetá abre inscrições para cursos gratuitos em parceria com o SENAI

A Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com o SENAI, abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional pelo programa Qualifica Guará 2025. As capacitações, com 160 horas de duração, são presenciais e voltadas para moradores da região que buscam melhorar suas habilidades e aumentar suas chances no mercado de trabalho.

As inscrições começam em 24 de fevereiro e devem ser feitas presencialmente no Qualifica Guará (Rua Santa Clara, 301 – Bairro Campinho). As aulas terão início em 10 de março.

📌 Confira na imagem os cursos disponíveis, a documentação necessária para inscrição e os horários de atendimento!