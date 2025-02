Palpites Rio Branco x Amazonas , Escalações, Onde assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/02)

Por MRNews



O jogo entre Rio Branco x Amazonas marcado para acontecer nesta HOJE às 20 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem RB que vai buscar a vitória em seus domínios.

Rio Branco x Amazonas: Duelo Decisivo na Copa do Brasil 2025

Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, às 20h (horário de Brasília), o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), será palco de um confronto eliminatório pela primeira fase da Copa do Brasil. No jogo único, o vencedor garantirá a vaga na próxima fase e enfrentará o vencedor entre Vila Nova-GO e Inter de Limeira.

O Confronto

O Rio Branco VN, por estar pior posicionado no Ranking de Clubes da CBF, terá o mando de campo nesta partida, confiando no apoio da torcida para surpreender o Amazonas. Em contrapartida, o Amazonas, pertencente ao Grupo II da premiação da CBF, conta com a vantagem do empate para avançar caso o jogo termine sem vencedor na prorrogação, com a decisão indo para os pênaltis.

Apoio da Torcida e Expectativas

O Rio Branco VN aposta no fator casa para transformar a energia da torcida em motivação extra. Os ingressos já foram disponibilizados antecipadamente no site nossoticket.com.br e, em breve, estarão à venda em pontos físicos em Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória. Um dos principais nomes da recente história do clube, o volante Canário, destacou a importância deste jogo para a equipe:

“A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, frente a uma grande equipe. Esse é o jogo que todos querem jogar. Acredito no bom momento da nossa equipe e que podemos fazer um grande jogo contra o Amazonas para, se Deus quiser, conseguirmos essa classificação histórica.”

O Desafio do Amazonas

Vindo de bons resultados no Campeonato Amazonense, o Amazonas busca confirmar sua superioridade técnica e garantir uma vaga na segunda fase do torneio. O clube já recebeu R$ 1.378.125 da CBF apenas pela participação na primeira fase, o que eleva as expectativas para uma campanha marcante na competição nacional. O técnico Aderbal Lana ressaltou a seriedade da equipe:

“Vamos respeitar o adversário, mas sabemos do nosso potencial. Estamos preparados para buscar a classificação e seguir fortes na competição.”

Fichas Técnicas e Prováveis Escalações

Rio Branco VN-ES

Formação: Goleiro: Pezão Defesa: Betão, Jhonata, Roberto J, Jorge M Meio-campo: Berriel, Renato, Canário Ataque: Dandan, Marcudinho, Major

Técnico: Leomir

Amazonas Futebol Clube

Formação: Goleiro: João Lopes Defesa: Thiago Spice, Wellington Nascimento, Fabiano, Luan Silva Meio-campo: Raimar, William Barbio, Eliton Jr Ataque: Pará, Robertinho, Sassá

Técnico: Aderbal Lana

Caminho para a Próxima Fase

O vencedor deste duelo enfrentará o vencedor entre Vila Nova-GO e Inter de Limeira na próxima fase, tornando este confronto decisivo para as ambições na Copa do Brasil 2025. Com tudo a perder, ambos os times sabem que cada lance pode fazer a diferença na classificação.

Conclusão

Com mando de campo e o apoio da torcida, o Rio Branco VN busca transformar essa partida em uma conquista histórica, surpreendendo o Amazonas e avançando para a próxima etapa do torneio. Do outro lado, o Amazonas confia em sua capacidade técnica para aproveitar até mesmo um empate e garantir a vaga. Fique ligado para acompanhar todas as emoções deste duelo imperdível na Copa do Brasil 2025!

