PALPITES Monagas x Cerro Porteño Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (20/02), ESCALAÇÕES

O jogo entre Monagas x Cerro Porteño acontece Hoje (20/02) às 19 hs. O mandante da partida Monaguas QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Monagas x Cerro Porteño: Onde Assistir ao Vivo pela Libertadores 2025

Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, o Monumental de Maturín, em Maturín, Venezuela, será o palco do confronto decisivo da segunda fase da Taça Conmebol Libertadores entre Monagas e Cerro Porteño. O jogo começa às 19h (horário de Brasília) e promete muita emoção, com ambos os times em busca da classificação para a próxima fase da competição.

Onde Assistir

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo através da transmissão pelo canal CCP. Não perca nenhum lance desse importante confronto! Além disso, fique ligado nas redes sociais do Site de Notícias de Itaperuna para receber atualizações em tempo real, análises e destaques do pré-jogo.

Pré-Jogo e Informações do Confronto

Data e Horário: Quinta-feira, 20/02/2025, às 19h

Quinta-feira, 20/02/2025, às 19h Local: Monumental de Maturín, Maturín, Venezuela

Monumental de Maturín, Maturín, Venezuela Competição: Taça Conmebol Libertadores 2025 – Segunda Fase

Com o início do pré-jogo programado para às 19h, os fãs já podem conferir as escalações e as estatísticas que prometem dar uma ideia do que esperar do confronto. Este é um jogo crucial para ambos os times, que buscam dar um passo adiante na competição continental.

Desempenho e Estatísticas

Monagas

A equipe venezuelana, conhecida por sua garra e tradição na Libertadores, vem com uma campanha consistente. Embora os números específicos do Monagas ainda estejam sendo compilados, a expectativa é de um jogo bem disputado, onde o time buscará impor seu ritmo no Monumental.

Cerro Porteño

O time paraguaio também chega ao confronto com dados que demonstram sua capacidade ofensiva e disciplina:

Finalizações (Média): 7

7 Escanteios (Média): 4,5

4,5 Cartões Amarelos (Média): 2,5

2,5 Expulsões: 0

Esses números evidenciam um estilo de jogo dinâmico e relativamente equilibrado, que poderá fazer a diferença no duelo.

Expectativas para o Confronto

Com a vaga para a próxima fase em jogo, cada detalhe contará. O Monagas precisa aproveitar sua vantagem de jogar em casa, enquanto o Cerro Porteño buscará impor seu estilo e conquistar pontos fora do território adversário. A disputa será decidida na eficiência das finalizações e na capacidade de aproveitar oportunidades em jogadas de bola parada.

Os especialistas apontam que a pressão do ambiente no Monumental de Maturín poderá favorecer o time da casa, mas o Cerro Porteño tem demonstrado solidez e disciplina tática que, se bem aplicada, pode surpreender.

Conclusão

Prepare-se para uma noite repleta de emoções na Taça Conmebol Libertadores 2025! O duelo entre Monagas e Cerro Porteño, marcado para as 19h desta quinta-feira, promete ser decisivo e cheio de lances espetaculares.

Não deixe de acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal CCP e fique por dentro de todas as atualizações e análises do jogo aqui no Sports Mole.

