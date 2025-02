Ônibus escolares recebem vistoria para volta às aulas – Prefeitura Municipal de Bonito

O transporte escolar volta a circular na próxima segunda-feira (24) com o retorno das aulas na Rede Municipal de Ensino e para garantirem que estão de acordo com as normas de segurança, estão passando por vistoria durante esta semana, realizada duas vezes ao ano por mecânico especializado e na sequencia pelo Detran, por meio de vídeo. Os veículos só são autorizados a circular após aval do Detran.

Bonito conta atualmente com 27 linhas, sendo nove próprias e 18 terceirizadas para atender todas regiões, uma vez que o município possui uma extensa área rural, sendo percorridos 4.230 km diários, o que totaliza mais de 90 mil km ao mês, com o transporte de 780 alunos, tanto da REME, quanto da rede estadual e escolas particulares.

Para atender a grande demanda de alunos, garantindo segurança e conforto, todos os ônibus recebem manutenção na parte mecânica, bem como melhorias na estrutura física, como troca de bancos em alguns veículos e instalação de insulfilm e adesivagem em toda a frota.