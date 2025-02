ONDE ASSISTIR Celta Vigo x Osasuna AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (21/02)

A partida entre Celta Vigo x Osasuna acontece HOJE (21/02), às 17 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Celta que buscar os três pontos em seus domínios.

Celta Vigo x Osasuna: Prévia, Prognóstico e Escalações

Celta Vigo e Osasuna se enfrentam nesta sexta-feira (21) pelo Campeonato Espanhol, em partida válida pela 25ª rodada da La Liga. O confronto acontece no Estádio de Balaídos, às 17h (horário de Brasília), com ambas as equipes tentando dar sequência a bons resultados obtidos na última rodada.

Momento das Equipes

O Celta Vigo chega para a partida após um empate 1-1 contra o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano. A equipe comandada por Claudio Giráldez tem mostrado evolução nas últimas rodadas, conquistando quatro pontos nos últimos dois jogos, incluindo uma vitória por 3-2 sobre o Real Betis. Atualmente, o Celta ocupa a 14ª posição na tabela, com 29 pontos, apenas três atrás do Betis, que está na 8ª colocação.

Apesar da posição intermediária, o time tem uma das defesas mais vazadas da competição, com 38 gols sofridos, sendo a terceira pior marca do campeonato. No entanto, o fator casa pode ser um trunfo, já que o Celta tem a quinta melhor campanha como mandante na La Liga, com sete vitórias em 12 jogos.

O Osasuna, por sua vez, também vem embalado após um empate por 1-1 contra o Real Madrid. A equipe de Vicente Moreno ocupa a 9ª posição, com 32 pontos, e segue sonhando com uma vaga nas competições europeias.

O histórico recente mostra que o Osasuna tem tido vantagem nos confrontos diretos. Na partida do primeiro turno, venceu o Celta por 3-2, além de ter triunfado por 2-0 na última visita a Vigo, na temporada 2023-24.

Por outro lado, a equipe visitante enfrenta dificuldades jogando fora de casa nesta temporada. Em 11 partidas longe de Pamplona, venceu apenas uma vez, empatou seis e perdeu quatro, marcando apenas sete gols, o pior ataque fora de casa junto com o Valencia.

Escalações Prováveis

Celta Vigo:

Técnico: Claudio Giráldez

Formação: 3-4-3

Goleiro: Guaita

Guaita Defensores: J. Rodriguez, Starfelt, Mingueza

J. Rodriguez, Starfelt, Mingueza Meio-campistas: Carreira, Beltrán, Sotelo, Alonso

Carreira, Beltrán, Sotelo, Alonso Atacantes: Aspas, Duran, Swedberg

Desfalques: Miguel Rodríguez (virilha), Hugo Álvarez (joelho), Franco Cervi (coxa)

Dúvida: Carlos Domínguez (lesão na última rodada)

Osasuna:

Técnico: Vicente Moreno

Formação: 4-5-1

Goleiro: Herrera

Herrera Defensores: Boyomo, Catena, Herrando, Cruz

Boyomo, Catena, Herrando, Cruz Meio-campistas: R. García, Moncayola, Torro, M. Gómez, Zaragoza

R. García, Moncayola, Torro, M. Gómez, Zaragoza Atacante: Budimir

Suspensos: Jesús Areso e Aimar Oroz

Retorno: Enzo Boyomo (cumpriu suspensão contra o Real Madrid)

Prognóstico e Palpite

O Celta busca a primeira vitória em casa sobre o Osasuna desde 2022, enquanto os visitantes tentam manter sua invencibilidade recente contra o rival. O fator casa pode ser um diferencial para o Celta, mas o Osasuna tem mostrado um futebol competitivo, principalmente contra equipes do topo da tabela.

Levando em conta o histórico de confrontos recentes e o momento das equipes, a expectativa é de um jogo equilibrado, com boas chances para ambos os lados.

🔹 Palpite: Empate 1-1

🔹 Melhor aposta: Ambas as equipes marcam – Sim

🔹 Odds recomendadas: Celta 2.30, Empate 3.20, Osasuna 3.00

A partida promete ser bem disputada, com o Celta tentando se impor diante da torcida, enquanto o Osasuna aposta na consistência defensiva para pontuar.

Onde assistir?

Onde Assistir?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

