Museu do Folclore retoma Museu Vivo no ritmo do Carnaval

No clima e no ritmo do Carnaval, o Museu do Folclore de São José dos Campos retoma, neste domingo (23), o programa Museu Vivo, vivência realizada mensalmente aos domingos à tarde, das 14h às 17h. Um encontro com detentores da cultura popular regional, onde o público pode interagir com cada um deles durante toda a atividade.

Neste mês, o tema carnavalesco estará presente nas máscaras da artista popular Eunice Coppi, no sorvete geladinho da Maria Aparecida, a Cida, e no batuque e nas marchinhas de Odair Prado. Conheça um pouco mais de cada um destes participantes nos próximos parágrafos.

O Museu Vivo valoriza os saberes e fazeres da cultura popular dando visibilidade a diferentes representantes da região, muitas vezes desconhecidos do público. O destaque no programa é para as áreas do artesanato, da culinária e da música.

Máscaras

A mineira Eunice de Fátima Elias Coppi Silva, a Eunice Coppi, 65 anos, é uma artista popular bastante conhecida na região e já participou de outras edições do Museu Vivo. Nesta, Eunice compartilhará seus saberes na confecção de máscaras de Carnaval, utilizando a técnica do empapelamento.

Máscaras que poderão ser apreciadas na instalação de Carnaval montada da sala das exposições temporárias. São 12 máscaras de parede e 4 com pedestal. A instalação poderá ser visitada até o dia 5 de março, nos mesmos dias e horários da exposição de longa duração.

O conhecimento de Eunice vem da modelagem em argila, que aprendeu quando pequena com sua avó. Em 1990 conheceu a técnica do empapelamento num curso da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Depois disto se aprimorou e, hoje, seu acervo tem mais de 6 mil peças, de diferentes temas e tamanhos.

Geladinho

Com o calor que está fazendo, nada melhor que um sorvete ou um geladinho (sorvete acondicionado em um saquinho plástico), como o que a paranaense Maria Aparecida de Oliveira Luciano, a Cida, 61 anos, vai preparar no Museu Vivo deste domingo.

Cida conta que aprendeu a fazer o geladinho quando seus filhos eram pequenos, estimulada pelas vizinhas e observando como elas faziam. Hoje, seus geladinhos são especiais. “Eu bato o suco de frutas no liquidificador e depois ponho pra gelar. Uma boa dica para o Carnaval”, diz ela.

Batuque e marchinhas

Carnaval de verdade tem batuque e marchinhas, como as que Odair Roberto Prado, morador de Monteiro Lobato, vai apresentar no domingo. Odair é percussionista, ator, artesão, circense e brincante da cultura popular. Em São Paulo, onde nasceu, frequentou a Escola de Samba Rosas de Ouro.

Como um dos conhecedores da técnica de confecção dos Pereirões (bonecos gigantes) de Monteiro Lobato, aprendida há décadas por meio do Museu do Folclore, Odair agita o Carnaval por lá. “Eu levo alguns Pereirões para a praça nesta época e mais alguns instrumentos de percussão para envolver a todos”, afirma Odair.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo gerido pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Ele está instalado no Parque da Cidade, em Santana, desde 1997.

Museu do Folclore de SJC

Av. Olivo Gomes, 100 – Santana

(12) 3924-7318 ou (12) 3924-7354

www.museudofolclore.org



