Multas de trânsito em São José podem ser pagas com Pix

A Secretaria da Cultura e a Secretaria da Educação realizaram atividade teatral com os alunos da rede pública municipal. A atividade foi promovida no Auditório Frei Galvão, com o espetáculo “Boa Noite”, da Companhia Circo Navegador. As escolas que participaram desta ação foram: ↪️ Prof Clotilde Ayello Rocha↪️ EMEF Prof Ana Fausta de Moraes↪️ EMEIEF […]