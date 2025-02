Infraestrutura realiza melhorias na Estrada da Fortaleza – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Infraestrutura de Ubatuba realiza, desde a última sexta-feira, 14, serviços de recapeamento na Estrada da Fortaleza. A ação de manutenção da via vai garantir segurança e conforto para moradores, comerciantes e turistas.

O reparo foi necessário em decorrência das chuvas do final de janeiro, que prejudicaram as condições do asfalto no local.

Além da manutenção do asfalto, o trabalho da equipe inclui nivelamento da pista e de trechos irregulares.

“Sabemos da relevância da Estrada da Fortaleza para o turismo e para os moradores da região. Esse recapeamento pontual é essencial para oferecer mais segurança a quem transita por aqui, especialmente, nos períodos de maior movimento”, afirmou a prefeita Flavia Pascoal.

Trilha das sete praias

Além de trabalhar na estrada, a prefeitura também realizou a manutenção da Trilha das Sete Praias. O local passou por um processo de corte de grama e limpeza, garantindo melhores condições para pedestres e turistas que utilizam a trilha, tanto como opção de acesso às praias, quanto para atividades físicas.

“O trecho também é uma alternativa de acesso à praia, contribuindo para a mobilidade da região”, explicou o secretário de Infraestrutura, Carlos Alexandre Medeiros – Tanaka.