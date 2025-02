IFSP se reúne com Diretoria Científica da Fapesp  – IFSP

Instituto Federal apresentou demandas e evolução no desenvolvimento de projetos junto à fundação

Na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro, a Pró-Reitoria de Pesquisa do IFSP apresentou dados sobre a evolução nas suas captações junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), e também algumas demandas, como o apoio aos projetos de estudantes de cursos técnicos.

Da esquerda para a direita: Thiago Homem, Márcio de Castro e Adalton OzakiAs apresentações foram realizadas pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do IFSP, Adalton Ozaki, e pelo diretor de Pesquisa da pasta, Thiago Homem, ao diretor Científico da Fapesp Márcio de Castro Silva Filho.

Evolução de captações

Em 2021, o IFSP possuía nove bolsas de Iniciação Científica ativas na Fapesp. Em 2024, esse número cresceu para 23 bolsas. Já em termos de projetos reguladores, em 2021, o IFSP não conquistou aprovações, enquanto que, em 2024, quatro novos projetos foram aprovados pela fundação.

O mapa abaixo mostra a mudança no perfil de distribuição das concessões de bolsas no mesmo período. Além do aumento em captações, a imagem destaca a interiorização do fomento à pesquisa no estado.

Fonte: Biblioteca Virtual da Fapesp

Demandas

Além de mostrar o impacto positivo da Fapesp junto à pesquisa desenvolvida no IFSP, o pró-reitor e o diretor de pesquisa aproveitaram para apresentar demandas ao diretor científico da fundação. Uma delas é a necessidade da criação de apoios para projetos de estudantes do ensino técnico, seja por meio da oferta de bolsas ou de incentivo à participação em eventos.

Outro pedido foi a possibilidade de revisão de alguns pontos criticados durante a análise dos projetos em relação aos currículos dos professores do IFSP, como a falta de orientação em nível de doutorado ou de experiência internacional, fatores que não interferem na qualidade do projeto em análise.

Desde 2021, a PRP tem apoiado os pesquisadores da Instituição por meio de editais para capacitação e apoio para submissão de Iniciação Científica Fapesp e também para submissão de projetos de maior envergadura.

Um dos apontamentos feitos pelo diretor Científico Márcio de Castro durante a reunião foi que os pesquisadores direcionem esforços para os projetos de maior envergadura, seja o Projeto Inicial (PI), os Auxílios Regulares ou o Jovem Pesquisador.