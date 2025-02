IFSP marca presença em conferência internacional sobre Indicação Geográfica – IFSP

Representantes do IFSP estiveram no evento para apresentar os trabalhos e os resultados alcançados pelo projeto IG

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) participou da segunda conferência Worldwide Perspectives on Geographical Indications (GIs), que tem por tema principal a inovação para a sustentabilidade, assunto que está no centro de todos os aspectos dos sistemas de Indicações Geográficas e na agenda da Inova IFSP. A participação apresentou mais de 6 anos de trabalho realizado com arranjos produtivos em nível local e nacional.

Durante a conferência, que aconteceu em Roma, foram apresentados não só a estrutura do trabalho realizado como também os resultados já alcançados pelo projeto IG com a Rede Federal, fomentado pela Setec/MEC, por meio de dois editais, e executado pelo IFSP e pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), com interveniência da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO).

Segundo o diretor-executivo da Inova IFSP, Eder Sacconi, o trabalho realizado pelos institutos federais é fundamental na disseminação dos conhecimentos em IGs. “Ao passo que apoiamos os arranjos produtivos no território em que cada um está instalado, apoiamos a preservação da sua estrutura de tradição e o know-how, bem como, ao mesmo tempo, introduzimos a inovação”. Essas ações estão fortemente relacionadas aos objetivos e às finalidades da criação dos IFs. O projeto atendeu mais de 60 projetos no Brasil inteiro, com atuação de mais de 200 pessoas diretamente, e alcançou potencialmente mais de 16 mil produtores.

No evento, o professor Jean Carlos Rodrigues abordou a tradição na produção de cerveja em Ribeirão Preto, que se iniciou no final do século XIX e que, por causa disso, atualmente se constitui em um Polo Cervejeiro importante em nível nacional. O IFSP, com a sua política de proximidade com os arranjos produtivos locais e com as iniciativas voltadas à Indicação Geográfica, coordenou um esforço no levantamento de um potencial IG para a cerveja da região que resultou indiretamente em diversos ganhos, como um curso técnico profissionalizante, um laboratório de análises e um centro de pesquisa que desenvolve inovações no setor que vão desde uso de matérias-primas não convencionais até transformação digital.

Já a professora Andréia de Alcantara Cerizza, que coordenou o segmento de estruturação dos editais, abordou a atuação do IFSP e Ifes na gestão dos editais, denotando a importância de uma política de reconhecimento e fortalecimento dos territórios, das pessoas e dos produtos, de forma inovativa, pela Setec/MEC, promovendo interação com as dinâmicas territoriais, com a participação ativa dos produtores, alunos e servidores, num itinerário formativo interdisciplinar.

Visita à Embaixada Brasileira

Os servidores também tiveram reunião de trabalho com o chefe do setor de Agronegócio da Embaixada Brasileira na Itália, secretário Jean Paul Coly, para verificar possibilidades de atuação conjunta, como a participação em eventos e programa de intercâmbio imersivo.

Na ocasião, apresentaram três produtos de territórios com os quais o IFSP tem atuado estritamente: os calçados infantis de Birigui, os vinhos de São Roque e a cerveja Manipueira.

Trabalhos apresentados

Além deste, foram apresentados outros trabalhos com integrantes da Rede Federal.

Os trabalhos e as apresentações na íntegra estarão disponíveis na página do evento: https://giconf2025.sciencesconf.org, e as transmissões em: https://www.fao.org/webcast/home/en/item/6958/icode/.

Veja mais sobre o projeto com Indicações Geográficas em: https://www.indicacoesgeograficas.com.br.