Guarda Ambiental de Nova Iguaçu combate dois incêndios florestais em Áreas de Proteção Ambiental

A Guarda Municipal Ambiental (GMA) de Nova Iguaçu foi acionada para combater dois incêndios florestais em Áreas de Proteção Ambiental (APAs) de Jaceruba e Gericinó-Mendanha (Serra de Madureira) nesta semana. O calor extremo que atinge a cidade nesta semana contribuiu para o aumento dos focos de incêndio em ambas as regiões.

O trabalho teve início no final da tarde de segunda-feira (17), na APA de Jaceruba, quando a temperatura na localidade ultrapassou os 43°C. Equipes da GMA, junto com a Rebio Tinguá/ICMBio, brigadistas voluntários, atuaram no combate às chamas. Durante a operação, uma pessoa foi identificada por envolvimento no incêndio criminoso. Ela foi autuada e responderá a um processo administrativo.

No dia seguinte, com o termômetro registrando 42,6°C, a GMA foi novamente chamada para combater o incêndio na APA Gericinó-Mendanha, na Serra do Vulcão. A ação contou com o apoio dos Bombeiros Militares para evitar que o fogo atingisse áreas residenciais das regiões do Caonze e Cruzeiro. O combate durou cerca de dez horas e foi concluído por volta das 18h20, quando o incêndio foi controlado. Não foi possível identificar a causa do fogo nesta ocorrência.

“É muito importante que as pessoas não coloquem fogo nas vegetações, pois o incêndio contribui, não só com as doenças respiratórias, mas também facilita a ocorrência de deslizamentos e a destruição da fauna e flora. Além de ser um crime previsto na Lei Federal 9.605”, afirmou o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

A Prefeitura de Nova Iguaçu e a Guarda Municipal Ambiental seguem em alerta e mobilizadas para evitar novos incêndios e proteger as áreas de preservação ambiental. A população pode contribuir com denúncias anônimas através dos seguintes canais de comunicação: (21) 3779-1183 (telefone e WhatsApp) ou através do e-mail [email protected].