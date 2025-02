Funjope realiza montagem da estrutura para abertura do Folia Rua na Avenida General Osório

19/02/2025 |

19:00 |

175

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) iniciou a montagem da estrutura que vai receber a festa de abertura do Folia de Rua 2025, na sexta-feira (21). Este ano, o evento traz as atrações Elba Ramalho, Cátia de França e Filipe Santos e será realizado na Avenida General Osório – em razão da reforma do Ponto de Cem Réis.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirmou que a equipe está na fase final para preparar e organizar o palco e toda estrutura para receber os artistas da abertura do Folia de Rua e o público. “Este ano teremos um Carnaval forte, cheio de vitalidade e tenho certeza de que a Prefeitura de João Pessoa vai fazer um bonito Carnaval em 2025, como fizemos em 2024”, acrescenta.

Ele lembrou que a Funjope trabalha dentro de um planejamento previsto antecipadamente junto com demais secretarias municipais, como Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Meio Ambiente (Semam), Mobilidade Urbana (Semob), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Saúde (SMS) e Comunicação (Secom), além da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Estrutura – No local da festa, serão instalados 50 banheiros químicos e outros cinco exclusivos para pessoas com deficiência (PcD). Eles estarão na lateral da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves.

A exemplo de anos anteriores e de todos os eventos realizados pela Funjope, também será disponibilizada uma área de acessibilidade em frente ao palco, garantindo que as pessoas com alguma deficiência, dificuldade de mobilidade e idosos possam acompanhar os shows com segurança e conforto.