FCCR abre vaga de estágio para níveis técnico e superior

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos estagiários.

As oportunidades são para quem está matriculado em 13 diferentes cursos, nos níveis técnico ou superior.

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site do Ciee (Centro Integração Empresa Escola) até 12h de 6 de março.

As provas online serão realizadas no mesmo período das inscrições. Ao término da inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova online.

A publicação da lista de classificação definitiva acontece em 1º de abril. Os aprovados serão chamados de acordo com a disponibilidade de ofertas na Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Oportunidades

Nível técnico

Administração.

Nível superior

Administração de Empresas, Administração Pública, Gestão Empresarial, Gestão de Empresas, Gestão Pública, Direito (4º ao 5º ano), História, Jornalismo, Museologia, Produção Cultural, Publicidade e Propaganda e cursos afins, Rádio e TV e cursos afins.

Bolsa-auxílio

Os estudantes universitários receberão bolsa-auxílio de R$ 1.041,30 (jornada de seis horas) ou R$ 694,21 (para quatro horas de atividades), além de auxílio transporte e vale-alimentação.

Os estagiários de nível técnico receberão R$ 723,15 para a jornada de seis horas e R$ 482,09 para a jornada de 4 horas, além de auxílio transporte e vale-alimentação.

Para participar do processo de seleção, é necessário estar regularmente matriculado no ano letivo no ano vigente do estágio, ter idade mínima de 16 anos, residir em São José dos Campos, estar cadastrado no Ciee e não ter realizado estágio por período igual ou superior a dois anos na instituição.

O edital completo pode ser acessado no site do Ciee.



