Famílias podem participar da abertura oficial do Cruzeirão 2025 no Ginásio Municipal de Esportes neste sábado (22) – Agência de Notícias

As famílias sorocabanas poderão prestigiar, neste sábado (22), às 15h, a abertura oficial da 66ª edição do Torneio Aberto de Futsal “Jornal Cruzeiro do Sul” – Cruzeirão 2025, no Ginásio Municipal de Esportes “Dr. Gualberto Moreira”, na Vila Hortência, promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com apoio da Fundação Ubaldino do Amaral (FUA). O portão será aberto a partir das 14h.

A programação da abertura oficial do Cruzeirão 2025, que conta com a parceria da Secretaria de Governo (Segov), Secretaria de Comunicação (Secom) e Fundo Social de Solidariedade (FSS), ainda tem caráter solidário. O morador interessado em prestigiar o evento festivo poderá fazer a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social de Solidariedade (FSS).

A troca do alimento não perecível pela entrada deverá ser feita no dia da abertura do Cruzeirão 2025, no Ginásio Municipal de Esportes. Todos os produtos arrecadados serão repassados às famílias da cidade que mais necessitam.

Uma das atrações será o amistoso entre as equipes Amigos do Esporte e Amigos do Capita, craque do Magnus Futsal Sorocaba, marcado para as 15h. Uma novidade é que serão sorteadas quatro pessoas presentes no ginásio para essa partida festiva, por isso é importante que os munícipes que desejam participar compareçam com calçado adequado para o jogo.

Em seguida, ocorrerão dois jogos oficiais da competição. Às 16h, na categoria Feminino, Largadas FC Bravas enfrentará Sesi Votorantim. E às 16h45, pela categoria Principal, o Grêmio Recreativo Piratininga joga contra a Engecall Engenharia Projetos e Caldeiraria Industrial Ltda.

Não será permitida a entrada no ginásio com garrafas de vidro, latas e capacete de motocicleta. O público receberá, nos portões do ginásio, uma pulseira numerada para participar de sorteios. O Ginásio Municipal de Esportes está localizado na Rua José Martins, 5, na Vila Hortência.

Sobre o Cruzeirão 2025

Considerado um dos maiores do País, o torneio tem como objetivo promover o intercâmbio esportivo entre as cidades de Sorocaba e região, além de integrar, socializar e otimizar a participação de um grande número de atletas, estimulando a prática do futsal, vislumbrando inserir o hábito de uma atividade física salutar e melhorando a qualidade de vida da população.

A 66ª edição do campeonato contará com 130 clubes, sendo 76 na categoria Principal, 26 na Veterano, 13 na Master, nove na categoria Feminino e seis na Super Veterano.

A tabela com todos os jogos da primeira semana do Cruzeirão pode ser conferida no site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/cruzeirao-2025/. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3212-7289 ou pelo e-mail: [email protected].