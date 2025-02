Equipes do “HumanizAção” acolhem 20 pessoas em situação de rua nesta quarta-feira (19) – Agência de Notícias

Posted on

José Roberto Amaral Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico Uma comitiva formada por professores e estudantes da equipe campeã de robótica do Instituto Alpha Lumen de São José dos Campos foi recebida no Paço Municipal onde foram homenageados. A equipe Alphabots sagrou-se campeã no FIRST Robotics Competition, evento mundial de robôs, que ocorreu em agosto […]