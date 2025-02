Defesa Civil alerta para cuidados diante do calor intenso em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Os contribuintes de João Pessoa com dívidas tributárias junto ao Município têm até a próxima sexta-feira (15) para renegociar estes débitos e garantir descontos nas multas e juros. Realizado pela Secretaria da Receita Municipal (Serem), o Programa de Regularização Fiscal acontece no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, e as negociações vão […]